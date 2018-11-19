1.2 turbo benzinli Dacia Duster neler yapabilir?

Güçlü ve tutumlu

Dacia’nın kompakt SUV modeli Duster, yeni tasarımı, artırılan donanım listesi, dizelleri aratmayan benzinli motoru ve cazip fiyatıyla rakiplerini terletmeye devam ediyor

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyanın fiyat/fayda odaklı temsilcilerinden Dacia, bu alandaki başarısını tüketiciye daha fazlasını sunarak taçlandırıyor. Yeni nesil modelleriyle kalite hissini de artırmaya başlayan marka, özellikle de amiral gemisi Duster ile adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor. Markanın kısa bir süre önce ikinci nesliyle yollara çıkmaya başlayan modeli, daha iddialı bir tasarım ve artırılan kalitesiyle SUV pazarının zirvesine yerleşmeyi başardı. Bu ay ki konuklarımızdan olan yeni Duster, yeni nesil benzinli motoruyla uzunca bir yolculukta bize eşlik etti.

478 litrelik bagaj kullanışlı

İlk bakışta ilk jenerasyona fazlasıyla benzediği izlenimi veren Duster, aslında tamamen farklı bir görünüme sahip. Tamamen yeniden tasarlanan otomobil, şık ve sportif görünümü bir adım daha ileriye taşıyor. Büyük farlar ve geniş ızgara, yüksek kaputla birlikte araca sağlam bir görünüm kazandırıyor. Geniş çamurluklar, tavan rayları ve arazi araçlarında görmeye alıştığımız tampon altı korumalar aracın kullanım amacın gözler önüne seriyor. X şeklindeki arka far grubu, geniş cam ve büyük bagaj kapağı, kullanışlı bir otomobilin de şık olabileceğini kanıtlıyor. Aracın iç mekanı da yenilenmeden nasibini alıyor. Şalter şeklindeki kumanda birimleri ve 3 yuvarlak ekrandan oluşan klima, rahat kullanımıyla dikkat çekiyor. 7 inçlik Dacia Media NAV opsiyonel listedeki birkaç donanımdan biri. Kullanışlı ekran görsel tasarıma uygun. Yuvarlak havalandırma çıkışları ve çift katlı görünen konsol, eski jenerasyondan daha kaliteli ve kullanışlı hissettiriyor. Aracın iç mekanı kompakt sınıf bir SUV için bile yeterince geniş. Rahat koltuklar, uzun yolculuklarda bile fazlasıyla konforlu. Bu duruma başarılı süspansiyon sistemi de katkı sağlıyor. 478 litrelik bagaj da oldukça kullanışlı ve geniş. Bize konuk olan 1.2 litrelik Tce motorun sessiz yapısı da kullanım konforunu artırıyor.

125 beygirlik yeni benzinli

Araçta görev yapan 1.2 litrelik Tce motor, turbo beslemeli. 4 silindirli benzinli ünite, 125 beygir güç ve 205 nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, gücünü ön aksa iletiyor. 1301 kilogramlık karoseri taşımakta zorlanmayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.4 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı saatte 177 kilometre olan araç, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor. Sakin kullanımda bile yeterince esnek olan motor, performanslı kullanıma da uyum sağlayabiliyor. Tce motorun tüketim değerleri de oldukça başarılı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.2 litre. 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 800 kilometre. Bizim yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuğumuzda elde ettiğimiz 5.9 litrelik değer ise oldukça iddialı. Yüzde 70’i bolca eğim farkı olan ve yüksek hızlı (hız sınırlamaları dahilinde) otoyol sürüşünden oluşan, geri kalan bölümü de şehiriçinde geçen güzergahımızda elde ettiğimiz bu değer, dizelleri aratmayacak kadar başarılı.

Tasarımı gibi donanımı da zengin

Bize konuk olan Duster, Prestige donanımına sahip. 360 derece kamera, Dacia Media NAV, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik klima gibi opsiyonlara sahip konuğumuzun fiyatı bile 126 bin lira seviyesinde kalarak, rakiplerinden en az 30 bin lira avantaj sağlıyor. Prestige donanım seviyesinde, 16 inçlik alaşım jantlar, deri direksiyon, ön yolcu koltuğu altında saklama gözü, park sensörü, LED aydınlatmalar, gündüz sürüş farları, ESC, ön/yan/perde hava yastıkları, hız sabitleyici, stop&start sistemi, otomatik farlar, yokuş iniş desteği, klima, Eco modu, lastik basınç göstergesi sunuluyor.