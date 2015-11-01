1000 beygirlik hibrit sporcu: Mercedes-Benz AMG Project ONE

Mercedes-Benz Formula 1 hibrit teknolojisine sahip hiper spor otomobili Mercedes-AMG Project ONE, 1000 beygirlik gücü 350 kilometrelik hızıyla dikkat çekiyor. Lüks üretici aynı zamanda CLS, modelini de ilk kez 5 koltuklu olarak sundu.

İki kişilik bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE bir ilke imza atarak gelişmiş ve verimli Formula 1 hibrit teknolojisini neredeyse birebir yarış pistlerinden yollara aktarıyor. Yüksek performans tipi hibrit 1.000 BG’nin üzerinde güç üretiyor ve 350 km/sa’nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyor. Aracın sahip olduğu yüksek performanslı plug-in sistemi, doğrudan Formula 1’den transfer edildi. Sistem birbiriyle uyum içerisinde çalışan yüksek entegrasyonlu bir adet içten yanmalı turbo benzinli motor ve toplam dört adet elektro motordan oluşuyor.

Mercedes-AMG Yönetim Kurulu Başkanı Tobias Moers ise yaptığı değerlendirmede: “Daha önce hiçbir yarış teknolojisi böylesine doğrudan yollara transfer edilmemişti. Ön aksın gerisinde konumlandırılan 1,6 litre hacimli V6-Hibrit benzinli motoru, küçük değişikliklerle doğrudan Formula 1 programımızdan aktardık” dedi ve değerlendirmesini “Ancak bu canavar motor tam olarak ehlileştirilmedi. 11.000 devir/dakika performansına sahip. Başka hiçbir yol onaylı otomobil bu kadar yüksek devir sayısına ulaşamıyor” sözleriyle tamamladı.

YENİ CLS ARTIK 5 KİŞİLİK

Mercedes-Benz, 2004 yılında CLS ile bir coupénin şıklık ve zarafetini bir sedanın konfor ve fonksiyonelliği ile mükemmel bir şekilde harmanlayan tamamen yeni bir araç sınıfı yarattı. Marka şimdi ise CLS’nin üçüncü nesli ile dört kapılı coupénin kendine özgü karakterine her zamankinden daha fazla vurgu yapıyor. Yay gibi gergin omuz çizgisi, dar yan camları ve basık Greenhouse tasarım formu ile bu yepyeni model, safkan CLS genleri taşıyor. Yeni CLS aynı zamanda, duygusal yalınlık ile tasarım dilinin tutarlı gelişiminin bir başka örneğini gözler önüne seriyor. Oluk ve sert çizgiler belirgin bir şekilde azalırken, bünyesinde barındırdığı tasarım detaylarıyla yeni CLS, güncel Mercedes-Benz coupé ailesine katılıyor. 0,26 cW’lik rüzgar sürtünme katsayısı kusursuz aerodinamik mimariyi gözler önüne sererken, yeni CLS tamamen yeni motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Satış başlangıcıyla birlikte ikisi dizel ve biri benzinli (ortalama yakıt tüketimi: 7,5 – 5,6 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 178 – 148 gr/km) olmak üzere üç adet altı silindirli motor seçeneği sunuluyor. ENERGIZING konfor yönetimi araç içerisindeki çeşitli konfor sistemlerini birbirine bağlarken, böylece araç içindeki konfor ve performans da artıyor.

S SERİSİ CABRIO İLE DAHA SPORCU

Mercedes-Benz markasının amiral gemisi olarak tanımlanan S-Serisi ailesinin bir üyesi olarak Cabriolet de kısa bir süre önce lüks sedanda hayata geçirilen güncellemelerden yararlanıyor. Yeni ve fonksiyonları geliştirilen sürüş destek sistemleri, yeni nesil direksiyon da dâhil geniş ekran kokpitli modern kumanda ve gösterge konsepti, son derece özgün ENERGIZING konfor yönetimi ve yeni nesil bilgi ve eğlence sistemleri bunlardan bazılarını oluşturuyor. OLED teknolojisinde sahip yenilikçi arka stop lambaları iki kişilik versiyona özel standart ekipman olarak sunuluyor.