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1000 liraya Fiat Egea

1000 liraya Fiat Egea
14 saat önce
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Fiat, Nisan ayı boyunca Egea model ailesine özel olarak devreye aldığı kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindiriyor. Egea model ailesine sunulan 20 bin TL peşinat ve ayda 1000 TL taksit fırsatı, yepyeni bir Fiat Egea sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Fiat’ın Nisan kampanyasında 20 bin TL’ye kadar 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı da sunulurken, tercihini Fiat Linea, Panda, Punto ve 500 Ailesi’nden yana kullanmak isteyenler için tüm vade ve kredi tutarlarında geçerli 1.09’luk sabit faizli kredi avantajından yararlanılabiliyor. Fiat, Nisan ayında da, uygun ödeme koşulları sunan kampanyasıyla otomobil almak isteyen müşterilere sesleniyor. 55 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile müşterilerin beğenisine sunulan Fiat Egea Ailesi’nde, 20 bin TL peşinat ve ayda 1000 TL taksit sunulurken, dileyen müşteriler Egea modelleri için 0 faizli, 20 bin TL tutarında, 15 ay vadeli kredi imkânından faydalanabiliyor. Kampanya dahilinde yüzde 0.90 faizli 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeli kredi seçeneği de bulunuyor. Kredi kampanyasına ek olarak benzinli motor ve tam otomatik şanzımanla donatılan Fiat Egea Sedan modelinde 4 bin 900 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

HEDİYE PANAROMİK CAM TAVAN

Fiat Linea, Panda, Punto ve 500 Ailesi modellerinden birine sahip olmak isteyenler için de yüzde 1.09 sabit faizli kredi fırsatı sunuluyor. 49 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Linea modelini tercih etmek isteyen müşteriler de, 19 bin 900 TL peşinat ve ayda 850 TL taksitli uygun ödeme koşulundan faydalanabiliyor. Avantajlı satın alma seçeneklerinin sunulan Fiat 500 Ailesi’nde; 2016 model yılı araçlar için geçerli olan kampanyada 500X özelinde, 5 bin TL indirim sağlanıyor. Fiat 500L ve 500L Living’te ise Bi-color renk, panoramik cam tavan, Skydome açılır tavan, Hi-Fi ses sistemi otomobilseverlere hediye ediliyor.

PEUGEOT MODELLERİNDE İNDİRİM

FORD AUTOSHOW KAMPANYASI

RENAULT FİYATLARI DÜŞTÜ

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