Otomotiv pazarı yılın ilk 11 ayında yüzde 33 daraldı. Bu daralmadan en çok hatchback segmenti etkilenirken, onu yüzde 31 ile sedan sınıfı izledi. Yerden yüksekte gitmeyi sevdiğimiz SUV sınıfı da aynı dönemde sadece yüzde 16 küçüldü. 11 aylık süreçte en fazla satılan otomobil unvanını 63 bin adetle Renault taşıdı. Sedan otomobil tarafında Fiat Egea, SUV’de ise ençok Nissan Qashqai tercih edildi.

ALİ YILDIRIM- İSTANBUL

Türk otomobil sektörü son zamanların en kötü iç pazarını geçiriyor. Pazara verilen ÖTV ve KDV desteği daralmanın frenine bastı. Fakat,kasımda iç pazar yine yüzde 40’ın üzerinde küçüldü. Toplam pazar ise 2018’in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti. Geride bırakılan 11 aylık zamanda 213 bin 267 adetle sedan otomobiller tercih edildi. Sedan otomobilleri 103 bin 276 adetle hatchback modeller takip ederken, SUV araçlar 92 bin 110 adete imza attı. Geçen yılın Ocak-Kasım dönemine göre sedan otomobil satışları yüzde 31 daralırken, hatchback modellerde küçülme yüzde 41 oldu. Yükselen segment SUV ise sadece yüzde 16 geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, sedan, station wagon, hatchback ve pick-up sınıflarında yer alan ilk 5 sıralama ise şöyle: C sedan segmentinde ilk sıra Fiat Egea’nın, SUV tarafında ise Nissan Qashqai liderliği bırakmıyor. Yenilenmeye hazırlanan Renault Clio ise hem hatcback hem de station wagon tarafında pastanın büyük bir kısmını almış. Pick-up segmentinde ise Mitsubishi L200 dikkat çekiyor.

FİAT EGEA LİDER

ODD verilerine göre, 2018’de en fazla satan sedan modellerin başında 26 bin 342 adetlik satışıyla Fiat Egea geldi.

RENAULT MEGANE SEDAN YAKIN TAKİPTE

Renault Megane ise 25 bin 530 adetlik satışıyla ikinci, 20 bin 899 adetlik satışıyla Toyota Corolla üçüncü, 20 bin 769 adetlik satışıyla Honda Civic dördüncü, 18 bin 463 adetlik satışıyla Volkswagen Passat beşinci oldu. Sedan modellerde yerli üretim araçlar ön plana çıktı.

RENAULT CLİO İLE LİDER

Hatchback tarafında da yerli otomobillerin başı çektiği görülüyor. Dünyaya İzmit’ten açılan Hyundai i20 ve Bursa’dan yola çıkan Renault Clio ilk iki sırada. Clio yıl boyunca yaptığı 19 bin 619 adetlik satışıyla listenin başında yer alırken, i20 ise 10 bin 939 adetlik satışıyla ikinci oldu.

HYUNDAİ i20’NİN PEŞİNDE POLO VAR

İthal olarak Türkiye’de boy gösteren Volkswagen Polo ise 9 bin 41 adetle i20’yi yakından takip ediyor. 8 bin 380 adetlik satışıyla Dacia Sandero dördüncü, 8 bin 162 adetle Volkswagen Golf beşinci oldu.

SUV ZİRVESİNDE NİSSAN QASHQAİ

Son dönemde tüm markaların yöneldiği SUV pazarında ise sınıfının mucidi olarak bilinen Nissan Qashqai ipi göğüsledi. 12 bin 991 adetlik satışıyla rakiplerine fark atan Qashqai’yi 11 bin 332 satışıyla Dacia Duster takip etti.

PEUGEOT 3008 İLK ÜÇE GİRDİ

Yine ilk 5 arasında 7 bin 222 satışıyla Peugeot 3008 üçüncü,5 bin 641 adetlik satışıyla Hyundai Tucson dördüncü ve 4 bin 790 adetlik satışıyla Volkswagen Tiguan beşinci olarak yer aldı. Öte yandan kasımda D-SUV segmentinde toplam 2 bin 221 adet araç satışı gerçekleşti. Nissan X-Trail ile bin 563 adede ulaşarak pazar payının yüzde 70’ine sahip oldu.

PİCK-UP’TA TOYOTA HİLUX MU? L200 MÜ?

Pick-up segmentinde ise Mitsubishi L200 tercih edildi. Tümyıl boyunca yaptığı 2 bin 908 adetlik satışla birinci olan L200’ü, 2 bin 814 ile Toyota Hilux yakından izledi. Bu dönemde Ford Ranger bin 496 ile üçüncü, Nissan Navara bin 257 adetle dördüncü olurken onları bin 173 ile Volkswagen Amarok takip etti.

STATİON WAGON CLİO İLE LİDERLİK

Geniş ailelere yönelik üretilen station wagon modellerde en fazla satan marka Renault oldu. Renault’un Clio Sport Tourer modeli 3 bin 456 adetle birinci oldu. Clio’yu 417 adetle Fiat Egea station wagon, 87 adetle Volkswagen Passat, 86 adetle Opel Astra ve 77 adetle Seat Leon öne çıktı.