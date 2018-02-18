112 yıllık Dayton Türkiye’de üretilecek

Brisa, 2014 yılından bu yana Türkiye pazarına sunduğu güçlü markası Dayton’ı Türkiye’de üretmeye başladı. Şirket bu atılımla birlikte yerli üretim gücünü artırmayı, ekonomik ve kaliteli lastik talebi artan yerel pazardaki liderliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Brisa, 112 yıllık global bir marka olan ve Bridgestone Grubu çatısı altında araç sahipleriyle buluşan Dayton’u 2014 yılından beri pazara sunuyor. AR-GE ve teknoloji yatırımlarıyla %94 olan yerli üretimini artırmaya odaklanan şirket, yeni bir atılımla Dayton marka lastikleri Türkiye’de İzmit Fabrikası’nda üretmeye başladı. Dayton’ın Türkiye pazarı için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel “ Özellikle son yıllarda yenileme pazarında ekonomi segmenti önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Dayton’ın yerli üretimine başlamamızla birlikte bu segmentte pazarın ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebilecek, pazardaki kapsama oranımızı artırarak sektör liderliğimizi pekiştireceğiz. Küresel çapta Bridgestone teknolojisiyle üretilen bu köklü lastik markasını Türkiye’de mühendislik deneyimimiz, Ar-Ge ve teknoloji altyapımızla Brisa çatısı altında üreterek ülkemizin yerli üretim gücüne de katkı sağlayacağız” dedi.

13-18 JANT ARALIĞI OLACAK

Brisa, 13-18 jant aralığında Dayton marka lastikleri, binek ürün grubunda 20 farklı ebatta ve 2 desende, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı ebatta ve 2 desende Türkiye’de üreterek araç sahipleriyle buluşturuyor. Dayton, fren performansı, yol tutuş ve ömür performansında sağladığı başarı ile kalitesini kanıtlamış bir lastik markası olarak başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarında öne çıkıyor. Yapılan testler Dayton lastiklerinin hem kuru hem ıslak zemin performansı ile dengeli bir performans sağladığını kanıtlıyor. Dayton, kalitesinin yanı sıra uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Dayton, sağladığı fiyat avantajı ve performansıyla her bütçeye uygun bir ürün gamına sahip.

OTOPRATİK NOKTALARINDA OLACAK

Dayton markalı lastikler, Brisa’nın lider lastik markaları Bridgestone ve Lassa tabelalı satış mağazaları, hızlı bakım servis zinciri Otopratik noktaları ve online satış platformu lastik.com.tr internet sitesinde satışa sunuluyor. Son kullanıcılar ayrıca; Lastiğim, Lastik Vs, Speedy tabelalı satış mağazaları ve Bridgestone Box mobil satış ve hizmet noktalarından Dayton markalı lastikleri satın alabiliyor.