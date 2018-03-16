Bugatti, Cenevre Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda iki yıl önce yapılan Chiron’un lansmanın ardından 1500 HP gücündeki süper spor otomobilinin Sport versiyonunu tanıttı.

Bugatti geliştirme uzmanları daha sert bir süspansiyon oluşturdular. Bu kapsamda amortisörler için, Chiron’un ortalamasına göre yüzde 10 daha sert reaksiyon gösteren yeni bir kontrol stratejisi bulunuyor. Direksiyon da modifiye edildi ancak olağanüstü direkt his ve güvenilir performansından taviz verilmedi. Yeni ayarlar, Chiron Sport’un sadece Yol Tutuş Modu’nda devreye giriyor ve bu yüzden sürücü açısından EB modundan daha net bir fark oluşturuyor. Dinamik yol tutuş paketi ve ağırlığın azalması Chiron Sport’un daha hızlı olmasını sağlıyor.

18 KİLOGRAM HAFİFLEDİ

Bu değişikliklere ilave olarak, arka aks diferansiyeli optimize edildi ve artık, her iki taraftaki tekerleklere torku ayrı ayrı dağıtan Dinamik Tork Vektörleme fonksiyonuna sahip olan otomobilin direksiyon davranışı ve çevikliği özellikle sert virajlarda önemli ölçüde iyileşti. Bu değişiklik tüm sürüş modlarında geçerli. Chiron Sport’u daha hünerli hale getiren değişikliklerden biri de yeni hafif parçaların kullanılması sayesinde ağırlığın yaklaşık 18 kilogram azaltılması. En büyük tasarruflar, yeni hafif jantların yanı sıra örneğin stabilizör, ara soğutucu kapağı ve yeni geliştirilen ön cam silecekleri gibi çeşitli parçalarda karbon fiberin daha fazla kullanılmasıyla mümkün oldu. Chiron Sport, arka pencerede daha hafif bir cama ve daha hafif bir egzoz deflektörüne sahip.

VİRAJLAR ARTIK DAHA HIZLI

Sonuç olarak daha duyarlı hale gelen Chiron Sport virajları daha hızlı alabiliyor. Nardò test pistinin yol tutuş kısmında, Bugatti geliştirme uzmanları standart Chiron modeline göre beş saniye daha iyi bir tur süresi ölçtüler. Tasarımı nedeniyle Nardò pisti Chiron için referans pist olmaya çok uygun ve bu süper spor otomobili virajlarda 200 km/s hızın üstünde bilen tam yol tutuş potansiyeline ulaşabiliyor.

ETKİLEYİCİ İÇ TASARIM

İç kısımdaki hakim renk siyah. Otomobilin tüm kontrolleri siyah eloksallı kaplamaya sahip. Direksiyon simidi ve selektör kolu süet deri kaplı. Ayrıca, Bugatti iç kısmın tasarımında üç malzeme kullandı: Alkantara, tavan kaplaması, A-sütunu ve güneş perdeleri, arka duvar şeridi, kapı eşiği şeritleri, orta konsolun alt kısmı, koltuk yan minderlerinin içi kısmı ve bagaj kaplamasında kullanıldı. Pürüzsüz deri, koltuklar, iç kapı şeritleri, gösterge panelindeki adalar ve gösterge grubu şeridi, direksiyon simidi ve kolçaklardaki hava yastığı yeri ve orta konsolun girintisinde yer alıyor. Son olarak, gösterge panelinin kendisi, kapı şeritleri, koltuk sırtlarının arkaları ve direksiyon mili muhafazası çıplak karbon fiberden yapıldı.

KARBON FİBERDEN SİLECEK CAMI

Bugatti’nin Chiron Sport için geliştirdiği ön cam silecek kolları ilginç bir teknik ayrıntı oluşturuyor. Karbon fiberden yapılmış ön cam silecek kollarına sahip ilk seri üretim otomobil bu. Yeni geliştirilen bu özellik Bugatti’nin artık geleneksel sileceklerde bulunan mafsallı bağlantılara ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Bu mafsallı bağlantıların fonksiyonu silecek kollarının karbon fiber yapısına entegre edildi. Ayrıca silecek kollarının alüminyumdan yapılan uçları, ağırlık tasarrufu sağlayan bir 3D yazıcı prosesiyle üretiliyor. Böylece yeni karbon fiber silecekler, önceki modellerine göre yüzde 77 veya 1,4 kilogram daha hafif oluyor. Ayrıca yeni malzeme sayesinde silecek kolları aerodinamik özellikleri iyileştiren yeni bir profile sahip.

JANTLAR İLE KARDEŞİNDEN AYRILIYOR

İlk bakışta, Chiron Sport yeni “Course” alaşım jantları ve Chiron’da kullanılan dikdörtgen tasarımın yerine dört yuvarlak egzoz borusuna sahip yeni egzoz deflektörüyle fark ediliyor. Ayrıca Sport versiyonu Chiron Sport kimliğini vurgulayan çeşitli tasarım özelliklerine sahip. Örneğin motor çalıştırma düğmesi ve direksiyon üzerindeki sürüş modu seçme kolunun yanı sıra plaka eloksallı siyah kaplamaya sahip, “Sport” logosu kapı eşiklerinde göze çarpıyor ve orta konsolda “Chiron Sport” logosu işlenmiş bir kakma bulunuyor.

ÖZEL BOYA SEÇENEKLERİ

Ayrıca, Bugatti tasarım ekibinin hazırladığı renk ve trim seçenekleri, müşterilere kendi araçlarına mümkün olan en spor görünümü verme olanağı sağlıyor. Cenevre’de sergilenen Chiron Sport mevcut tüm seçenekleri içeriyor. Aracın gövdesinde klasik bir çift tonlu renk düzeni bulunuyor. Aracın arkasındaki A rengi gözle görülür bir gri karbon rengiyle belirleniyor; öndeki İtalyan Kırmızısı boya B-rengini temsil ediyor. Kırmızı dışındaki renkler, “Fransız Yarış Mavisi”, “Gris Rafale” gümüş tonu ve koyu gri “Barut” rengi.