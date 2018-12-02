2.5 saniyede bir lastiği yere değmeden üretiyor

Lastik sektörünün ilk akıllı fabrikasını hayata geçiren Brisa, lastikte otonom dönemi başlattı. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “Lastiklerimiz neredeyse yere hiç değmiyor. Biz her iki buçuk saniyede bir lastik üretiyoruz” dedi. Şirket, İzmit Fabrikası, Aksaray’da üretime başlayan ikinci tesis ve bayi ağı ile 60 bin kişiye iş sağlıyor.

Temelleri 1974 yılında Sabancı Holding ve ortaklarıyla birlikte atılan Brisa, Lassa ile ortaya çıktı. 1988 yılında Bridgestone ile yapılan anlaşma ‘Brisa’ ismini alan şirket 30’uncu yıldönümünü de Aksaray’daki ikinci fabrikasıyla birlikte kutladı. İkinci fabrika ile Brisa’nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarı ise 1.4 milyar dolara ulaştı. Brisa, Aksaray’daki teknoloji üssünde, yetkin bir iş gücü ile robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatıyor. Sektörde ilk olan otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile Brisa, katma değerli üretimle rekabet gücünü artırıyor. İlk üretimlerin başladığı fabrika tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandı.

SIFIR HATA İLE ÜRETİM YAPIYORUZ

Aksaray Fabrikasındaki “akıllı fabrika” uygulamalarını paylaşan şirket hakkında bilgi veren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastiklerimiz neredeyse yere hiç değmiyor. Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu enerjide %30 tasarruf ederek yapıyoruz. İzmit ve Aksaray fabrikamızdaki çalışanlarımızı artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile sanal ortamda birbirleri ile bağlıyoruz. Biz her iki buçuk saniyede bir lastik üretiyoruz. Şimdi, her iki fabrikamız arasındaki, ürün atamayı verimli ve etkin bir şekilde yapabilmek için, veri analitiğinden ve ileri simülasyon tekniklerinden yararlanıyoruz. Bilim, cesaret ve alın teri ile, biz 2700 kişilik Brisa ailesi ve iş ortaklarımız, ülkemize değer katıyoruz” diye konuştu.

30 YILDA 1.4 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper “Yerli ve katma değerli üretimin, ekonomimizin önümüzdeki dönemdeki en önemli kaldıraçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla teknolojiye ve katma değerli ürünlere odaklanıyoruz. Brisa’nın Aksaray’daki akıllı fabrikası bunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Brisa, Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki sayılı örneklerinden birine imza attı. Aksaray Brisa fabrikası herkesin konuştuğu, ama bizim hayata geçirdiğimiz gerçek bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır. Bridgestone Corporation ile başarılı ortaklığımızın 30. Yıldönümünü de Aksaray’daki ikinci fabrikamızla kutluyoruz. 300 milyon dolarlık bu yatırım karşılıklı güvenin olduğu kadar Türkiye’ye duyduğumuz güvenin de önemli bir ispatıdır. İkinci fabrikamız ile Brisa’nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarımız 1.4 milyar dolar oldu. Bu başarılı ortaklığı Aksaray fabrikamızla daha da ileriye götüreceğimize yürekten inanıyoruz” dedi

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ

Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto “Bridgestone, bugün dünyada 50’den fazla fabrika ile lastik üretiminde dünyanın en büyük ve lider şirketi. Bridgestone dünyasında önemli bir üretim üssü olarak konumlanan yeni fabrika ve Sabancı Holding ortaklığımız ile Türkiye’ye sunduğumuz değeri artırmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Cevdet Alemdar “İzmit Fabrikamız ile 40 yılı aşkındır ülkemizin sanayisinde, ihracatında, istihdamında cesaretle yol alıyoruz. Bugün 2 bin 700 çalışanımız, 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktamız ile 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz” dedi.

210 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Brisa’nın teknoloji yatırımlarının Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracat damarlarını besleyeceğini ifade eden Alemdar şunları söyledi; “Bugün Brisa, İzmit Fabrikasında 11 milyon lastik üretim kapasitesiyle sektörün lideri olarak faaliyet gösteriyor. Aksaray Fabrikamız ile tam kapasitede ek 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katacağız. Brisa bu yatırımla ihracatta da vites büyütüyor. Bu yıl başında açıkladığımız gibi, 5.4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefimizle tam gaz yol alıyoruz. Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet edebilmesine, teknolojisi ve katma değerli üretimiyle varlığını derinleştirmesine olanak sunmaktan gurur duyuyoruz.”