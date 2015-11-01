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2 Milyonuncu Fiat 500 Sahibine Teslim Edildi

2 Milyonuncu Fiat 500 Sahibine Teslim Edildi

Bu yıl 60’ıncı doğum gününü kutlayan Fiat 500’ün 2 milyonuncusu üretilerek Almanya’da sahibine teslim edildi. Yollara yeniden çıktığı 2007 yılından bu yana dünya genelinde 2 milyon adetlik satış rakamına ulaşan yeni nesil Fiat 500’ün, 1957 yılında satışa sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi tüm dünyada 6 milyonu aştı. İtalyan tasarımının mucizelerinden biri olarak kabul edilen, […]

3 saat önce -
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Bu yıl 60’ıncı doğum gününü kutlayan Fiat 500’ün 2 milyonuncusu üretilerek Almanya’da sahibine teslim edildi. Yollara yeniden çıktığı 2007 yılından bu yana dünya genelinde 2 milyon adetlik satış rakamına ulaşan yeni nesil Fiat 500’ün, 1957 yılında satışa sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi tüm dünyada 6 milyonu aştı.

İtalyan tasarımının mucizelerinden biri olarak kabul edilen, Fiat’ın efsanevi modeli Fiat 500, 60’ıncı yaş dönümünü kutladığı bugünlerde, 2 milyonuncu aracının satışını da gerçekleştirdi. Kırmızı renkte üretilen 2 milyonuncu Fiat 500 Almanya’da bir anaokulu öğretmeni tarafından satın alınarak yollara çıktı. İlk olarak 4 Temmuz 1957 yılında Torino’da üretilen, yıllar içinde 4 milyon adedi aşan satış rakamıyla efsaneleşen Fiat’ın ikonik modeli Fiat 500’ün satış rakamı böylelikle dünya genelinde 6 milyon adedi aştı. 2007 yılında yenilenerek pazara sunulan Fiat 500 yeni nesliyle “retro” akımının en büyük temsilcisi olmasıyla da dikkat çekiyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde, kendi sınıfının en çok satanı unvanına sahip olan Fiat 500, 100’den fazla ülkede satışa sunuluyor. Fiat 500 severlerin sayısı dünya genelinde her geçen gün artarken modelin bugün yüzde 80’i doğum yeri İtalya haricindeki ülkelere satılıyor. Günümüz otomobillerine pek çok defa ilham kaynağı olmayı başaran model, köklü geçmişi ve her zaman genç görünümü ile yeni serilere de yol açmaya devam ediyor.

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