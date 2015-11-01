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200 beygirlik Astra HB geliyor

200 beygirlik Astra HB geliyor

Opel, Astra Hatchback modelinde bu sene iki yeni motor ve bir yeni donanım seçeneğini ülkemiz pazarına sunuyor. 1,4 100 hp benzinli motor seçeneği manuel şanzıman ile 75 bin 400 tl gibi rekabetçi fiyatla meraklılarıyla buluşurken, 1,6 200 hp turbo benzinli seçeneğin ise tavsiye edilen satış fiyatı 109 bin 800 tl. 1,6 200 hp’lik motor seçeneğinin […]

10 saat önce -
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Opel, Astra Hatchback modelinde bu sene iki yeni motor ve bir yeni donanım seçeneğini ülkemiz pazarına sunuyor. 1,4 100 hp benzinli motor seçeneği manuel şanzıman ile 75 bin 400 tl gibi rekabetçi fiyatla meraklılarıyla buluşurken, 1,6 200 hp turbo benzinli seçeneğin ise tavsiye edilen satış fiyatı 109 bin 800 tl.

1,6 200 hp’lik motor seçeneğinin alınabildiği tek donanım seviyesi olan yeni OPC Line Sport paketi, dış gövde kiti, sunroof, 18” alaşımlı jantlar ve krom kaplı çift egzoz boruları ile Astra’ya sportif ve asi bir görünüm kazandırıyor. Bu paketin sunulduğu diğer motor-şanzıman seçeneklerinin tavsiye edilen satış fiyatları ise: 1,4 150 hp benzinli otomatikte 104 bin 300 tl, 1,6 136 hp dizel otomatikte 118 bin 200 tl. Opel Genel Müdürü Özcan Keklik: “Geride bıraktığımız senede markamızın ülkemizin binek otomobilde en çok tercih edilen üç markası arasına girmesinde lokomotif görevi üstlenen Astra modelimizde müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına tam yanıt verecek yeni seçenekler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Geniş seçenek yelpazemizin bize kazandıracağı güç ile 2017’de Astra hatchback modelimizde 10 bin adet üzeri satış rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

REKABETÇİ FİYAT SEÇENEKLERİ

Opel’in ülkemiz pazarına sunduğu diğer modellerinde de rekabetçi başlangıç fiyatları dikkat çekiyor: Corsa 53 bin 900, Astra Sedan 63 bin 950, Mokka X 87 bin 600, Insignia 117 bin 400 ve Adam ise 61 bin 200 tl’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Opel’in perakende satış finansmanında tüm müşterilerine sunduğu çözüm ortağı Opel Finans Sistemi (OFS) Şubat ayında yüzde 1,29 gibi rekabetçi faiz oranıyla kredi imkânı sunmaya devam ediyor.

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