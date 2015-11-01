200 bin yerli Egea dünya yollarında

Türkiye’nin 3. büyük sanayi kuruluşu Tofaş, Avrupa ülkelerinde başarılı satış adetlerine ulaşan Fiat Egea Ailesi ile ihracat atağını sürdürüyor. Egea model ailesinin ihraç edildiği ülke sayısının her geçen gün arttığını hatırlatan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “İlk üretiminden Temmuz 2017 ayına kadar geçen sürede 200 bininci aracımızı ihraç ediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Üretim ve ihracat adetleriyle, 2016 yılını Türkiye otomotiv sektörünün lideri olarak tamamlayan Tofaş, ihracattaki atağına hız kesmeden devam ediyor. Tofaş, ürün geliştirme alanında yaptığı istikrarlı yatırımlarını, Egea Projesi’yle küresel nitelikte bir başarıya dönüştürdü. Lansmanından bu yana, ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda büyük talep gören Egea model ailesinin ihracatı Temmuz 2017’de 200 bin adede ulaştı.

47 ÜLKEYE İHRACAT

İlk etapta İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine, yüksek adetlerde ihraç edilen Fiat Egea model ailesini, kademeli olarak dünyanın pek çok farklı noktasına göndermeye başladıklarını dile getiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş’ta geliştirerek üretilen Fiat Egea’nın kısa sürede ulaştığı başarı bizlere ne kadar isabetli bir karar aldığımızı gösterdi. Fiat Egea’yı pazara sunduğumuz günden bu yana, küresel anlamda sürekli artan talebe cevap verebilmek için üretimimizi artırdık. Bugün model ailemizi, dünyanın farklı bölgelerine de ihraç etmeye başladık; Fiat Egea’yı, Ortadoğu’ya da, Güney Afrika, Almanya, Fransa, İzlanda’ya da gönderiyoruz. Tofaş mühendislerinin ve işçilerinin imzasını taşıyan Egea modelini ihraç ettiğimiz ülke sayısı 47’ye ulaştı. Temmuz 2017 itibarıyla 200 bininci aracımızı ihraç ediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Cengiz Eroldu, Hatchback ve Station Wagon modellerinin devreye girmesiyle birlikte Egea ihracatının 2017 yılının ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini de vurguladı.

TOFAŞ’IN TOPLAM HEDEFİ 300 BİN

Tofaş’ın Türkiye’nin otomotiv üretim ve ihracatına katkısının yanı sıra 2017 hedeflerini dile getiren Eroldu, “Özellikle iki yıldan bu yana gerçekleştirdiği atılımlar Tofaş’ın başarı hikâyesinden çok Türkiye’nin başarı hikâyesine dönüştü. Tofaş, Egea Projesi’nin etkisi ile 2016 yılında üretim ve ihracat rakamlarını yıl boyunca artırdı. Geçen yılı, üretim ve ihracat adetlerinde, sektör rekoruyla kapatırken, sektörün büyümesine önemli katkı sağladık. Bu yılın sonunda ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla önemli bir artış bekliyoruz. Başlıca ihraç pazarlarımızın büyümesi ve yeni modellerimizin bu pazarlardaki iyi performansları sene sonu için öngörülerimizin gerçekleşeceği konusunda bize umut veriyor. Tofaş olarak 2017 yılını yaklaşık olarak 300 bin adedin üzerinde bir ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.