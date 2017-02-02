2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

Otomotiv ve hafif ticari araç pazarı 2017’nin ilk ayında artış yaşadı. Toplam pazar yüzde 7,98’lik artış yaşarken, en yüksek satış payı yine sedan araçlarda gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 323 adet olarak gerçekleşti. 32 bin 713 adet olan 2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 7,98 oranında arttı. 2017 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,98 arttı ve 25 bin 689 adeti gördü. 2016 yılı Ocak ayında 23 bin 358 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ocak ayına göre yüzde 2,98 arttı ve 9 bin 634 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 9 bin 355 adet satış gerçekleşmişti. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri ise markaların 2016 stoklarından kaynaklanıyor. Özellikle bir çok kullanıcı Aralık ayında motorlu taşıt vergisi ödememek için araç alımını Ocak ayında gerçekleştirdi.

1 ELEKTRİKLİ 10 HIBRIT SATILDI

2017 yılı Ocak ayı itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,1 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %18,2 artış yaşanırken, 2000cc üstü otomobillerde %31,4 azalış izlendi. 2017 yılı Ocak ayında 1 adet elektrikli ve 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %36,11 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9.277 adet ile sahip oldu.

DİZEL DÜŞTÜ OTOMATİK ÇIKTI

2017 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %59,98’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %59,50’ye yükseldi. 2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %86,08’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,13 pay alan C (13.905 adet) segmenti ulaştı.

TERCİH DEĞİŞMEDİ

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%46,99 pay, 12.072 adet) oldu. 2017 yılı Ocak ayı itibari ile Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %66,52 pay ile Van (6.409 adet), ardından %12,35 pay ile Kamyonet (1.190 adet), %12,27 pay ile Pick-up (1.182 adet) ve %8,85 pay ile Minibüs (853 adet) yer aldı.

2017’NİN EN FAZLA SATILAN

İLK 5 OTOMOBİL MARKASI İSE ŞÖYLE:

Renault: 4.874

Ford: 4.511

Volkswagen: 4.314

Fiat: 3.866

Hyundai: 2.357