2016’nın en iyi işyeri belli oldu

14 Mart 2017 Salı

Aon Hewitt’in 2016 yılında çalışanların bağımsız görüşlerine dayandırdığı çalışan bağlılığı araştırmasına göre Doğuş Otomotiv, 2016 yılının ‘En İyi İşyeri’ ödülünün sahibi oldu. Doğuş Otomotiv, bu ödülü alan 15 şirketten biri olarak “Aon Best Employer” unvanını aldı.

Dünyanın sayılı insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketleri arasında yer alan Aon Hewitt tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen “En İyi İşyeri Ödülleri” 7 Mart’ta İstanbul Point Hotel Barbaros’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. En az 50 çalışanı bulunan ve Türkiye’de 3 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı araştırmada; Çalışan Bağlılığı, Performans Kültürü, Liderlik ve İşveren Markası endekslerinde Türkiye’nin üst çeyreğinde yer alan şirketler En İyi İşyeri unvanını alıyor.

170 ŞİRKET KATILDI

Bu sene 170 şirketin katıldığı çalışan bağlılığı araştırmasında kriterlere uyan 15 şirket “En İyi İşyeri” ödülünün sahibi oldu. Doğuş Otomotiv’ in çalışan bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalarının temelinde sürekli yenilikçilik anlayışı ve “Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu yatıyor. Doğuş Otomotiv’in bu başarıya ulaşmasında çalışanlarını mesleki, sosyal açıdan geliştirmesi ve onları dinleyerek ihtiyaçlarına uygun uygulamalar gerçekleştirmesi önemli rol oynadı.

SERMAYEMİZ İNSAN

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, mutlu müşteriler için, mutlu çalışanların olması gerektiğini belirtti. En değerli sermayelerinin insan kaynağı olduğunu vurgulayan Ali Bilaloğlu, “Yaptığımız işin özüne insanı; çalışanlarımıza verdiğimiz değeri koyduk. Bu konuda yaptığımız çalışmaların bir çıktısı olarak Aon Hewitt tarafından, Çalışan Bağlılığı, Performans Kültürü, Liderlik ve İşveren Markası endekslerinde Türkiye’nin üst çeyreğinde yer alan şirketlere verilen ‘En İyi İşyeri’ ödülünün sahibi olduk” diye konuştu.