2016’da 50 bin lira altı sıfır otomobiller

İşte 50 bin liranın altındaki en ucuz otomobilleri sizler için toparladık.

ALİ YILDIRIM

Yıl sonuyla birlikte otomotiv pazarı oldukça hareketlilik kazandı. Özellikle kurdaki yaşanan artış ve özel tüketim vergisi (ÖTV) beklentisi 2016 Kasım’da otomobil pazarında rekor satış getirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışı 2015’in aynı dönemine göre yüzde 44,57 artışla 122 bin 309 adet oldu. Tabi beklenen bu zam kasım ayı sonları itibariyle yeni ÖTV düzenlemesinin de etkisiyle fiyat etiketlerine yansıdı. Her ne kadar fiyatı 68 bin 440 liranın altında alan otomobillerde bir fark olmasa da asıl etki 2017’de kur ile olacak. Artacak olan fiyatlarla birlikte segmentler arasın geçişlerde kendini göstermeye başlayacak. Markaların kurdaki dalgalanmayı da fiyatlara yansıtması halinde yüzde 45’lik ÖTV etkisi yüzde 60’ların üzerine çıkacak. Şu an bir otomobil almak için en iyi zaman. Sınırlı bütçe ile alınabilecek en yeni modelleri sizler için sıraladık. Fiyatı 50 bin lirayı aşmayan modellerle, sedan ve hatchback otomobillerin yanı sıra otomatik vites seçeneğini de bulmak mümkün.

Renault çatısı altında Türkiye’de hizmet veren Dacia, Sandero modeliyle ön plana çıkıyor. Stepway donanımıyla ön plana çıkan yenilenen model, 0.9 litrelik turbo benzinli motoruyla ön plana çıkıyor. Oldukça cimri bir tüketim değeri sergileyen modelin, ortalama tüketimi ise 5.4 litre. Araç, 48 bin 900 liralık fiyat etiketiyle ön plana çıkıyor.

Renault’un en çok sevilen modellerinden olan Clio’da 1.2 litrelik benzinli motoruyla en ucuz olan modellerden. 75 beygir güç ve 107 Nm’lik torkuyla ön plana çıkan model, 5 ileri manuel şanzımana sahip. Fabrika verisi olarak 100 kilometrede ortalama 5.5 litrelik yakıt tüketen aracın fiyat etiketiyse 48 bin 850 lira olarak belirlenmiş.

Yine aynı segmentte boy gösteren Opel Corsa’da 48 bin 550 liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğiyle bu fiyatı sunan modelin gücü ise 70 beygir. 5 ileri manuel şanzımanla ön plana çıkan model, fabrika verisi olarak 100 kilometrede ortalama 5.5 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Skoda Fabia, 1.0 litrelik motor seçeneğini en ucuzlar arasına sunuyor. Başlangıç fiyatı 48 bin 900 lira olan model, 5 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Volkswagen Polo’da 1.0 litrelik motorla en ucuzlar arasında yerini alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 46 bin 700 lira olarak sunulurken, hemen hemen aynı özelliklere sahip Seat İbiza ise 44 bin 400 liradan satılıyor. İbiza’nın aynı zamanda 1.2 litrelik versiyonu da ucuzlar arasında yer buluyor.

En ucuzlar arasına iki yerli modeliyle dahil olan Hyundai ise i10 ve i20 modelleriyle dikkat çekiyor. Markanın İzmit’teki tesislerinden dünyaya ihraç ettiği i10’un başlangıç fiyatı 40 bin 950 lira iken, i20 48 bin 450 liradan alıcısını buluyor. 1.0 litrelik motorla donatılan i10, 100 kilometrede manuel vites seçeneğiyle ortalama 4.7, otomatik seçeneği ise 5.8 litrelik tüketim gerçekleştiriyor.

Nissan Micra’da hem ucuz hem de otomatik isteyenleri üzmüyor. Tek motor seçeneği olan 1.2 litrelik benzinli üniteyle satışa sunulan aracın başlangıç fiyatı iki şanzıman tipinde de 44 bin 990 lira. Manuel seçenek 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketirken, otomatik şanzıman 5.4 litre yakıyor.

Ucuz otomobiller arasında Fiat Linea’da tek sedan model olarak boy gösteriyor. 1.4 litrelik benzinli motor seçeneğine sahip olan araç, 77 beygir güç üretiyor. Bu benzinli üniteyle 100 kilometrede ortalama 6.3 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiren modelin başlangıç fiyatı 47 bin 900 lira. Aynı motor seçeneğiyle sunulan Fiat Punto’da ucuzlar arasında ön plana çıkıyor. 46 bin 900 liralık fiyat etiketiyle öne çıkan modelin zaten başka bir versiyonu da bulunmuyor.

Markanın A segmentindeki temsilcisi olan Panda, 42 bin 900 liralık fiyat etiketiyle birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik 69 beygir gücünde olan modelin birde 0.9 litrelik turbo benzinli bir versiyonu bulunuyor. Onun için ise 7 bin liralık bir fark ödemek gerekiyor.

Ford Fiesta’nın 1.2 litrelik benzinli versiyonu 49 bin 085 lira iken, Suzuki Swift 1.2 litrelik benzinli üniteyle 49 bin 400 lira, Toyota Yaris ise 1.0 litrelik motorlar 45 bin 350 liralık fiyat etiketine sahip.