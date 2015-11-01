2017’nin otomobili Renault Megane Sedan oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’de yılın otomobili ödülünü Türkiye’de üretilen Renault Megane Sedan aldı. Zorlu bir mücadele sonucunda 25 otomobil arasından birinci olan Megane Sedan ‘Yılın Otomobili Logosu’nu bir yıl boyunca kullanacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu. OGD üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk etabında; 25 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttılar. En fazla puan alan Renault Megane Sedan; Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Renault Megane Sedan, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

MEGANE SEDAN’ 200 MİLYON € YATIRIMLA ORTAYA ÇIKTI

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı”na layık görülen Renault Megane Sedan’ın açıklandığı törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili finalinin bir önceki yıl da olduğu gibi yine büyük heyecana sahne olduğunu belirtti. Tüm finalistler arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirten Sandık, “Tamamen objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde tuttuk” diye konuştu. “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Renault Mais Genel Müdürü ve CEO’su Berk Çağdaş, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Çağdaş ödülü aldıktan sonra şunları söyledi; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca euroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Dolayısıyla bunların yarattığı bu güzelliği de halkımız nezdinde kazandığı bir beğeni var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız ve tüm ekibime teşekkür ediyorum.”

FORMULA 1 2018’DE TÜRKİYE’DE

‘Türkiye’de Yılın Otomobil Yarışması ödül töreni bir müjdeye de sahne oldu. Yarışmanın sponsorlarından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 Başkanı ile toplantı yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarışların yeniden Türkiye’ye getirilmesi yönünde önemli bir adım attıklarını belirterek “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile toplantılar gerçekleştirdik. Henüz imza atılmadı ama çok önemli mesafe aldık. Umarım uzun yıllar sonra Formula 1’i Türkiye’de yeniden misafir edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu kez 150 bin izleyici ile bu önemli organizasyonu düzenleyeceğimize inanıyorum’’ dedi.

YILIN OTOMOBİLİNDE KİM KAÇ PUAN ALDI?