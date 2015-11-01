2017’nin toplam pazar lideri Renault

Fransız otomobil üreticisi Renault 2017’nin ilk 4 ayında toplam pazar liderliğini korumaya devam ediyor. Yine Renault çatısı altında hizmet veren Dacia ise toplam pazardan elde ettiği 5,4 pay ile 6’ncı marka konumunda yer alıyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daralan toplam pazarda Renault Grubu (Renault+Dacia), 43 bin 712 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,9 oranında arttırarak yüzde 18,8 paya ulaştı. Renault yılın ilk 4 ayı sonunda 31 bin 126 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 13,4 pay ile toplam pazar liderliğini koruyor. Renault markası, gerçekleştirdiği 27 bin 324 adet satış ve binek otomobil pazarından aldığı yüzde 15,7 pay ile binek otomobil pazarında liderliğini sürdürdü.

YILIN OTOMOBİLİ MEGANE SEDAN

OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından “2017 Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Megane Sedan 9 bin 633 satış adedi ile Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olmayı sürdürüyor. Megane Sedan, Symbol, Clio HB ve Clio Sport Tourer Ocak – Nisan 2017 döneminde kendi segmenlerinde (C1, B1, B2, B3) lider konumda yer alıyor.

DACIA YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Dacia markası daralan toplam pazardan elde ettiği 5,4 pay ve kaydettiği 12 bin 586 satış adedi ile 6. Marka konumunda yer alıyor. Dacia ilk 4 ayda Türkiye’nin lider 4×4 markası durumunda. Dacia markasının beğenilen modeli Duster, C SUV segment lideri iken Lodgy, C4 segment lideri olarak yer alıyor.