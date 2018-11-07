2018 Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği taktırmayana ne kadar ceza...

Kış lastiği fiyatları ne kadar? 2018 yılı için kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirilince araç sahipleri kış lastiği fiyatlarını google gibi arama motorlarında sorguluyor. Haberimizde kış lastiği fiyatlarını ve hangi araçların taktırma zorunluluğu olduğunu bulabilirsiniz.

2018 Kış lastiği fiyatları ne kadar? Araç sahipleri kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte kış lastiği telaşına düştüler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 81 ildeki tüm ticari araçlarda kullanılması zorunlu hale getirdiği kış lastiği uygulamasında özel araç sahipleri için ne deniyor? Araç sahipleri ne zamana kadar kış lastiği taktırmak zorunda? İşte lastik fiyatları ve kış lastiği uygulaması hakkındaki detaylar…

2018 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2018 tarihi itibari ile başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA ZORUMLULUĞU ARAÇLAR HANGİLERİ?

Kış lastiği uygulaması, eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçları kapsar. Sadece lastik tekerlekli traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar, römork ve yarı römorklar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar kapsam dışında tutulmuş.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takma zorunluluğu olduğu halde kış lastiği taktırmayanlara bir ceza da var. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari tüm araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Yoğun karlı ve yağmurlu havalarda hayati önem taşıyan kış lastikleri bakanlık kararıyla kullanıma başlıyor. Kullanmayanın cezası da 625 lira olarak açıklandı” diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Lastik ebadına göre fiyatlar değişiyor. Ancak otomobillerde çoğunlukla kullanılan 16 ve 17” jantlar için kış lastiği fiyatları ortalama 250 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Jant boyutu büyüdükçe fiyatlarda büyüyor. Mesela 19” bir jant için alabileceğiniz ortalama bir kış lastiğinin tanesi 1.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, kar yağışıyla kış mevsiminin kendini göstermeye başladığını belirterek, vatandaşların kış lastiklerini bir an önce taktırmalarını tavsiye etti.