Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı. 2018 yılının en ateşli otomobil fuarı olan Paris Otomobil Fuarı’nda birçok yeni model, birbiriyle yarışıyor.
Dünyanın en eski otomobil fuarı olarak bilinen Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Birbirinden farklı ve teknolojik otomobillerin sahne aldığı fuarda 2018’de bazı otomobil markaları yer almıyor. Paris Otomobil Fuarı’nda birçok marka, yeni modellerini sergiliyor ve konsept araçlarını sunuyor. Teknolojinin de yer aldığı fuarda, artık otomobillerin yerini akıllı araçlarda ortaya çıkıyor. 1898 yılından bu yana yapılan ve dünyanın en eski otomobil fuarı olarak bilinen fuarın bu yıl 120’incisi düzenleniyor.
Mercedes-Benz, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen yenilediği B-Serisi, marka tarihinin en fazla satılan SUV ailesinin en yenisi GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni modeli A 35 4MATIC’in dünya lansmanlarını gerçekleştirdi. A-Serisi Sedan, yeni 6 silindirli motoruyla Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Kapılı Coupé, smart’ın 20. yılına özel tasarlanan smart forease, Mercedes-Benz EQ markasının ilk yüzde 100 elektrikli modeli EQC ve 1937 model rekortmen W 125’den esinlenilerek üretilen EQ Silver Arrow modellerini de ilk defa bir otomobil fuarında meraklıları ile buluşturdu.
RENAULT
Renault, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept modeli EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Renault Kadjar daha çekici tasarımı ve konforu ile Paris’te otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılan Limited Edition ZOE’ye ‘Iconic’ adının verilmesi bir tesadüf değil.
HYUNDAİ
Hyundai, en yeni N modelleriyle Paris Otomobil Fuarı’nda performans vurgusu yaptı. i30 N’den sonra i30 Fastback N ve i30 N Option ile hızlı kompakt ürünlere ağırlık veriyor. Hyundai’nin fuardaki bir diğer yıldızı ise tasarım şovu olan “Le Fil Rouge” konseptiydi.
TOYOTA
Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na gelecek vizyonuyla ilgili ilk ipuçlarını verdiği yenilikleriyle katılarak dikkatleri bir kez daha üzerine topladı. Paris’te tamamen yenilenen Corolla Touring Sports’un dünya lansmanını gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris modelinin 20. yılını ilk kez burada gösterdiği iki özel modelle kutladı. Toyota ayrıca yeni RAV4’ün ve yeni Camry Hybrid’in de Avrupa prömiyerlerini de gerçekleştirdi.
SKODA
Skoda, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda sportif yüzünü sergiledi. SUV atağına yeni bir boyut getirerek, yüksek performanslı Kodiaq RS modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Kodiaq RS modelinin yanı sıra Paris’te Vision RS konseptinin, Karoq’un Scout ve Sportline versiyonlarının da örtüsünü kaldırdı.
SUZUKİ
Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Gerçek 4×4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Sınıfında her konuda tek olan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.
LEXUS
Premium otomobil üreticisi Lexus, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na birçok yenilikle katılarak şov yaptı. Lexus, bu yılki fuarda yeni Lexus RC coupe’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. RC’nin yanı sıra tamamen yenilenen lüks sedan ES’nin Avrupa prömiyerini de yapan Lexus, Paris’te yeni crossover modeli UX’i ve limitli üretime sahip olacak süper coupe LC’nin Yellow Edition versiyonunu sergiledi.
FERRARİ
Ferrari’nin Monza SP1 ve SP2 modelleri Paris Otomobil Fuarı’nda otomobil severlerin karşısına çıktı. Bu iki özel otomobil, 50’li yıllardaki Ferrari modellerinden ilham alınarak tasarlandı. Eşsiz bir süper spor deneyimi sunan Ferrari Monza SP1 ve SP2, çok özel müşteriler ve koleksiyonerlere hitap eden ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor.
DACİA
Dacia Duster yeni 1.3 TCe benzinli motorun lansmanını gerçekleştiriyor. Media Nav Evolution: Bu sistem ile akıcı bir deneyim ve mobil uygulamalara erişim imkanı sunuluyor. Limited Sandero Stepway Serisini seçmek için inovatif bir tasarım yarışması düzenlenecek. Satış rekoru: Dacia Avrupa’da en çok satan 5 marka arasına girdi.
CITROEN
Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda Citroën, Yeni Citroën C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturdu. Ayrıca Citroën için bir ilk olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtıldı. 2019’da 100’üncü yılını kutlayacak olan ikonik ve yaratıcı marka, standında, yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenenlerin yaşadığı yol tutması problemini ortadan kaldıran SEETROËN gözlükleri, kamp ve outdoor meraklılarına yönelik 4×4 Spacetourer RipCurl ve C3 Aircross RipCurl, moda işbirliklerinden doğan C3 ELLE Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-MEHARI ve C3 özel serileri de sergilendi.
BMW
BMW’nin en yeni modeli Yeni BMW 3 Serisi, segmentinde pek çok ilki temsil eden yepyeni teknolojileri ve tasarımı ile Paris Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtıldı. Yeni BMW 3 Serisi, 2019’un ikinci çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşacak.
PEUGEOT
Yeni Peugeot 508 SW, ilk kez 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda halkla buluşacak. Peugeot, First Edition adı altında sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyon lanse edecek. Benzersiz tasarım unsurlarıyla bu özel versiyon online sipariş imkanıyla satışa sunulacak.