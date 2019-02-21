2018’de Brisa’dan dengeli büyüme

Yıl sonu net satış gelirleri %31 oranında artışla 2.999 milyon TL’ye ulaşan Brisa’nın esas faaliyet karı %67 oranında artışla 429 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK seviyesinde de %53’lük artışla 497 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşıldı. 72 ülkeye ihracat yapan Brisa, bu dönemde ihracatını adetsel bazda %15, cirosal bazda (Dolar) %26 oranında artırdı. Şirketin 2018 yılı toplam ihracatı da 231 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket bu dönemde yılsonu net satış gelirlerinin %31 oranında artışla 2.999 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bu büyümeyi sağlamak için katma değerli üretimle yurt dışı faaliyetlerinde yüksek performansa odaklanan Şirket, yurtdışı satışlarında 2017 yılına kıyasla adetsel olarak %15 artış kaydederek, Türkiye’de üretilen 5,4 milyon lastiği uluslararası pazarlara sundu. Şirketin ihracatı %26 oranında artışla 231 milyon Dolar’a ulaştı. Brisa 2018 yılında yurtiçi net satışlarında da %19 artış kaydederek, “tartışılmaz liderlik” konumunu ileriye taşıyacak şekilde pazar liderliğini kuvvetlendirdi. Şirketin toplam cirosunda görülen performans,FAVÖK seviyesinde de devam ederek geçen seneye göre %53 artış ile 497 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşıldı.

Şirketin dengeli, sürdürülebilir büyüme odaklı “tartışılmaz liderlik” yolculuğunu vurgulayan Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; ²2018 yılı performansımız, koşullar ne kadar dalgalanırsa dalgalansın, dengeli ve sağlıklı başarının gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.

Bir yandan, zorlu yurtiçi ve yurtdışı pazar koşullarında Brisa olarak müşteriler ve iş ortaklarımızın ilk tercihi olarak güçlü bir performans gösterdik. Bu büyümenin arkasında, çok önem verdiğimiz, üzerine yatırım yaptığımız ve icrasına, icra derinliğine özellikle odaklandığımız “toplam değerler paketimiz” ve yenilikçi çözümlerimiz yatıyor. En değerlisi de bunları, 3 neslin bir arada çalıştığı bayilik teşkilatımız ile omuz omuza ve bu teşkilata son on yılın rekorunu kırarak yeni bayiler ekleyerek gerçekleştirmemizdir. Şirket bayi güven endeksinde tüm yıl zirvede kaldık. Türkiye çapında 1.500’ü aşkın satış noktamızla sahada birlikte büyümeye odaklandık.

Diğer yandan ise, bu büyümeyi dengeli ve sürdürülebilir kılmak için nakit ve bilanço yönetimine ağırlık verdik. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik stratejimiz, nakit akımda rekor rakamlara ulaşmamızı sağlayan işletme sermayemizle ilgili aldığımız aksiyonlar ve ihracat odağımız bu sürdürülebilir büyüme stratejimize destek veren öğeler oldular.

Teknoloji ve dijitalleşme alanında büyük bir gelişim sergiledik. 44 yıldır İzmit’te üretim ve Ar-Ge çalışmalarımız devam ederken Aksaray’da Endüstri 4.0 alanındaki en iyi uygulamaları gerçekleştirdiğimiz akıllı fabrikamız sektörümüzde bir ilk. Üretimdeki yetkinliğimiz ve ortağımız Bridgestone’un en ileri teknolojileriyle donattığımız bu fabrika ile, ileri veri analitiği uygulamaları, dijitalleşme, verimlilik performansı ve çevre duyarlılığı ile ülkemize öncü bir yatırım kazandırdık. Yapay zeka temelli robotik çalışmalardan yararlanarak iş süreçlerimizi otonom hale getirdik.

2018 yılında 2.800 çalışanıyla Brisa, alın teriyle, yenilikçi bakış açısıyla ve cesaretiyle ilerledi. Müşterilerin yolculuğunu, lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirerek yenilik liderliğini devam ettirdi. Markalarımız tüketicilere daha da yakınlaştı.

2019 yılında da cesaretle yol almaya devam edeceğiz. Aksaray’daki akıllı fabrikamız, üretim gücünü kanıtlamış İzmit fabrikamız, güçlü ekibi ve projeleriyle Ar-Ge merkezimiz, fark yaratan markalarımız, yenilikçi iş modellerimiz, benzersiz hizmetlerimiz ve güçlü insan kaynağımızla yol almaya devam edeceğiz. Bir yandan ülkemizdeki tartışılmaz liderliğimizi kuvvetlendirmeye diğer yandan da uluslararası pazarlarda yeni ihracat rekorları kırmaya kararlıyız” dedi.

2018 yılında dünya lastik pazarında bölgeler arasında bir denge oluşurken, pazar bir önceki yıla göre büyüme kaydetti. Avrupa’daki büyüme ana olarak kış lastiği segmentinden ve 4×4 kış lastiklerinden gelirken, yaz lastiklerinde en yüksek büyüme oranı ultra yüksek performans lastikleri segmentinde gerçekleşti. Bu gelişmelerin olduğu bir ortamda, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen %100 yerli Lassa markalı lastikleri, şirketin faaliyet gösterdiği 72 ülkede 80 distribütör ile 610 Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahiplerine ulaştı. 2018 yılında Brisa uluslararası pazarlarda adet, sevkiyat ve satış gelirleri bazında rekorlara imza attı ve ülke ekonomimizin itici güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.