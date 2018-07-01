2018’in en ucuz ve en az yakan otomobilleri! Hangi araç ne kadar yakıyor? En ucuz otomobil ne kadar?
Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 82HP BVM5 84.000 TL
Şehir içi (L/100 km) 5,7
Şehir dışı (L/100 km) 4,1
Ortalama (L/100 km) 4,7
Citroen C-Elysee Live 1.2 PURETECH 82HP M/T 68.900 TL
Şehir içi (L/100 km) 6
Şehir dışı (L/100 km) 4,3
Ortalama (L/100 km) 4,9
Dacia Duster Comfort 1.6 16v 115bg 4×2 Benzinli 85.050 TL (2018 model)
Şehir içi (L/100 km) 7,7
Şehir dışı (L/100 km) 5,6
Ortalama (L/100 km) 6,4
Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg Benzinli 64.650 TL
Şehir içi (L/100 km) 6,6
Şehir dışı (L/100 km) 4,6
Ortalama (L/100 km) 5,4
Stepway 1.5 dCi 90 bg 87.500 TL
Şehir içi (L/100 km) 3,8
Şehir dışı (L/100 km) 3,8
Ortalama (L/100 km) 3,8
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP 76.900 TL (71.900 kampanyalı fiyatı)
Şehir içi (L/100 km) 7.7
Şehir dışı (L/100 km) 4.6
Ortalama (L/100 km) 5.7
EGEA HATCHBACK Easy Plus 1.4 Fire 95 HP 84.900 TL (76.900 kampanyalı fiyatı)
Şehir içi (L/100 km) 7.7
Şehir dışı (L/100 km) 4.5
Ortalama (L/100 km) 5.7
Popstar 1.4 Fire 95 HP – 85.900 TL
Şehir içi (L/100 km) 8.1
Şehir dışı (L/100 km) 5.0
Ortalama (L/100 km) 6.1
Fiat Panda Popstar 1.2 69 HP 69.500 TL
Şehir içi (L/100 km) 5.2
Şehir dışı (L/100 km) 4.3
Ortalama (L/100 km) 5.2
Yeni Ford Fiesta Trend 1.1 L M/T 90.500TL (85.500 kampanyalı fiyatı)
Şehir içi (L/100 km) 5,6
Şehir dışı (L/100 km) 3,7
Ortalama (L/100 km) 4,4
Jazz 1.3L Dream Otomatik – Benzin – 90.450 TL
Şehir içi (L/100 km) 5,4
Şehir dışı (L/100 km) 4,2
Ortalama (L/100 km) 4,7
Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP (Benzinli) 71.150 TL
Şehir içi (L/100 km) 6
Şehir dışı (L/100 km) 4
Ortalama (L/100 km) 4,7
Hyundai Yeni i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) 83.700 TL
Şehir içi (L/100 km) 6,6
Şehir dışı (L/100 km) 4,2
Ortalama (L/100 km) 5,1
Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT MODE PLUS (BENZİNLİ) 90.400 TL
Şehir içi (L/100 km) 7,6
Şehir dışı (L/100 km) 4,8
Ortalama (L/100 km) 5,9
Yeni Kia Picanto Cool 1.25L Benzin-Otomatik 85 PS – 83,900 TL
Şehir içi (L/100 km) 7
Şehir dışı (L/100 km) 4,5
Ortalama (L/100 km) 5,4
Kia Rio HB Cool 1.25L Benzin-Manuel 84 PS – 73,400 TL (2017 Model)
Şehir içi (L/100 km) 6,3
Şehir dışı (L/100 km) 4,2
Ortalama (L/100 km) 5
Kia Cerato Comfort 1.6L Benzin-Manuel – 79,600 TL (2017 Model)
Şehir içi (L/100 km) 9,0
Şehir dışı (L/100 km) 5,3
Ortalama (L/100 km) 6,7
Nissan Micra 1.2 MATCH Benzin M/T 77,405 TL
Şehir içi (L/100 km) 4,3
Şehir dışı (L/100 km) 6,1
Ortalama (L/100 km) 5
Opel Astra Sedan – 1.6 Benzinli – 115 HP M/T Edition – 79.750
Şehir içi (L/100 km) 8,4
Şehir dışı (L/100 km) 5,3
Ortalama (L/100 km) 6,5
Peugeot 208 – ACCESS PureTech – 82 hp – 97.400 TL (82.500 Kampanyalı fiyatı)
Şehir içi (L/100 km) 5,5
Şehir dışı (L/100 km) 3,9
Ortalama (L/100 km) 4,5
Yeni Peugeot 301 – ACCESS – PureTech – 82hp Euro6 – 79.300 TL
Şehir içi (L/100 km) 6,0
Şehir dışı (L/100 km) 4,3
Ortalama (L/100 km) 4,9
Renault Symbol Joy – 1.0 SCe 75bg – 78.900 TL
Şehir içi (L/100 km) 6,5
Şehir dışı (L/100 km) 4,5
Ortalama (L/100 km) 5,2
Renault Clio Joy 1.2 75 bg – 75.900 TL
Şehir içi (L/100 km) 7,0
Şehir dışı (L/100 km) 4,7
Ortalama (L/100 km) 5,5
Seat İbiza 1.0 EcoTSI 95 HP S&S Style 92.200 TL (84.000 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Kampanyalı Liste Fiyatı)
Şehir içi (L/100 km) 6,5
Şehir dışı (L/100 km) 4,5
Ortalama (L/100 km) 5,2
Skoda Fabia – 1.0 75 PS Ambition – 72.900 TL
Şehir içi (L/100 km) 5,8
Şehir dışı (L/100 km) 4,2
Ortalama (L/100 km) 4,8
Yeni Toyota Yaris – 1.0 – Life – 67,650 TL
Şehir içi (L/100 km) 5,6
Şehir dışı (L/100 km) 4,2
Ortalama (L/100 km) 4,7
Toyota Auris – 1.33 – Life – 85,850 TL (Kampanyalı fiyat)
Şehir içi (L/100 km) 7,3
Şehir dışı (L/100 km) 4,9
Ortalama (L/100 km) 5,8
Toyota Corolla 1.6 Life – 86,600 TL
Şehir içi (L/100 km) 7,3
Şehir dışı (L/100 km) 4,9
Ortalama (L/100 km) 5,8
Yeni Volkswagen Polo 1.0 75 PS Manuel – 1.0 75 PS – Manuel – Trendline – 86.200 TL
Şehir içi (L/100 km) 6,0
Şehir dışı (L/100 km) 4,1
Ortalama (L/100 km) 4,8