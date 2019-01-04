2018’in ihracat yıldızı otomotiv sektörü

Türkiye, geçen yıl 168 milyar 88 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına imza atarken, otomotiv endüstrisi 31,6 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye, geçen yıl 168 milyar 88 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına imza atarken, otomotiv endüstrisi 31,6 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2018’de gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı.

Buna göre, ihracat Aralık 2018’de 2017’nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2018’de toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Bu rakam 2017’ye kıyasla yüzde 7,1’lik artışa işaret ederken, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör bazında bakıldığında otomotiv endüstrisi 2018’de 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu sonuçla 2018’de en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 17 milyar 642 milyon 157 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 15 milyar 554 milyon 861 bin dolarla çelik takip etti.