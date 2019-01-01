2019’da kim ne kadar MTV ödeyecek?

2019 MTV oranları ne kadar? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni otomobillerin MTV vergisi ne kadar? 1.6 litrelik aracın ÖTV ve MTV’si ne kadar olacak? Detaylar ve tam liste…

Araç sahiplerini ilgilendiren MTV 2019 yılında yüzde 15.9 daha fazla olacak. MTV mükellefleri 2019 yılında yüzde 15,9 oranında zamlı olarak ödeme yapacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2019 YILINDA MTV NE KADAR OLDU?

Buna göre, 30 Kasım 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen “yeniden değerleme oranı”, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019’da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.



Karar, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girdi. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı daha önce yüzde 23.73 olarak açıklanmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) Cumhurbaşkanlığı kararıyla indirim yetkisi kullanılmış oldu.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Öte yandan 1 Ocak 2018’den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine “taşıt değeri” de eklenerek uygulanıyor. 2018 yılı içerisinde tescil edilen araçlar için 2019’da uygulanacak MTV oranları da şu şekilde oldu: 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşamayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak. Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek. Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu. Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.