208 GTi 1.6 THP 208hp by Peugeot Sport test

SAFKAN SÜRÜŞ KEYFİ

Peugeot Sport imzalı küçük sporcu 208 GTi, boyundan büyük işler başarıyor. 208 beygirlik turbo beslemeli motor performansıyla, taş gibi sert süspansiyonlar yol tutuşuyla övgüye değer

GÖKHAN KARA

Köklü motorsporları tecrübesini modellerinde başarıyla uygulayan Peugeot, tüketicilere de bu deneyimi yaşama şansı sunuyor. Markanın hothatch modelleri, safkan spor otomobil arayanlar için biçilmiş kaftan. Bu sporculardan B sınıfında mücadele edeni olan 208 GTi, düşük tüketimi ve konforuyla sınıfının iddialı oyuncularından olan 208’in nasıl bir canavara dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan bu ateşli hatch, artık çok da rakibinin kalmadığı bu sınıfta referans noktası halini alıyor.

ÖNDEN SİYAH ARKADAN KIRMIZI

Geçirdiği küçük makyajla çok daha çekici hale gelen 208 GTi, artık çift renkli gövde seçeneğine kavuştu. Bize de konuk olan bu versiyonda araca önden bakanlar, mat siyah kaplamalı bir GTi görüyor. Aracı arkadan takip edenler ise gördükleri 208 GTi’ın kırmızı olduğuna yemin edebilir. Oldukça sportif olan bu çift renk seçeneğini, aracın satın almak isteyenlerin muhakkak incelemesini öneriyoruz. LED gündüz aydınlatmalarıyla dikkat çeken farlar bile markanın araca ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Farların içinde damalı bayrak deseni kullanılmış. Krom detaylı ön ızgara, plakalığın altındaki kırmızı yarış çizgisi ve agresif görünümlü tampon aracın ne amaçla üretildiğini anlatıyor. Arka bölümde büyük tavan spoyleri, çift çıkışlı iri egzozlar ve geniş tampon, profildeyse C sütununa yerleştirilen Peugeot Sport logosu ve 18 inçlik kırmızı detaylı mat siyah alaşım jantlar etkileyici tasarımı tamamlıyor.

KIRMIZI DİKİŞLER VE DERİ

Aracın kapısını açtığınızda size Peugeot Sport imzalı yarış koltukları karşılıyor. Başlangıç noktası kırmızı renkle işaretlenen GTi logolu küçük direksiyon simidi, markanın i-cockpit tasarımının en dikkat çekici ayrıntısı. Net tepkiler veren direksiyon simidi, kokpitin boydan boya kat eden deri kaplama ve kırmızı dikişler sporcu karakteri vurguluyor. Aracın ön bölümü oldukça ferah bir yaşam alanı sunarken arka bölümde de 2 kişi için şaşırtıcı derecede yeterli oturma alanı sağlanmış. 285 litrelik bagaj da 5 kapılı modellerle yarışacak kadar iyi.

1.6 LİTRELİK THP MOTOR

Peugeot 208 GTi’nin kalbinde 1.6 litrelik THP motor yer alıyor. Turbo beslemeli benzinli ünite, 208 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, 1160 kilogramlık otomobile üst düzey performans sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 6.5 saniyede tamamlayan otomobilin nefesi saatte 230 kilometre sürate kadar kesilmiyor. Alt devirlerden itibaren üretilen yüksek tork, aracın ara hızlanmalarda da atak olmasını sağlıyor. Sportif bir sesiyle dikkat çeken otomobil, yol tutuş yeteneğiyle büyülüyor. Aracın özel yaylı amortisö rlerle ve geri çekilmiş viraj demiriyle uyumlu çalışan direksiyonu, keskin ve hassas bir sürüş sunuyor.

ARTIK DİFERANSİYEL KİLİTİ VAR

Torsen kilitli diferansiyelle donatılan araç, bu sayede virajlarda izine çok daha fazla sadık kalıyor. Peugeot Sport ekibi, diferansiyel kilidiyle birlikte patinaj önleme sistemi ve ESP’yi, sürüşe daha az müdahil olmak ve çekişi artırmak amacıyla yeniden ayarlamış. Alçaltılan ağırlık merkezi, yeniden ayarlanan yürüyen aksam geometrisi ve Michelin Pilot Super Sport 205/40 ZR 18 lastikler, tutunmayı maksimum seviyeye çıkarıyor. Hızlandığı kadar iyi durabilen otomobilin Brembo imzalı fren sisteminde, kırmızı renkli kaliperlere Peugeot Sport logosu uygulanmış. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.4 litre. Sağ ayağına hakim olabilenler tüketimi 6 litre seviyesinde rahatlıkla tutabilir. Biz pek hakim olamadık ve 8.1 litrelik değere ulaştık. Bu performanstaki bir otomobil için bu rakam bile oldukça iddialı. Aracın fiyatıysa 124 bin 500 lira olarak belirlenmiş. Çift renk boya seçeneği ise yaklaşık 9 bin lira.