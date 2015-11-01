2,6 milyon liralık koleksiyon satışı

S&S Motors, otomobil koleksiyonerlerinin de buluşma merkezi olmayı devam ediyor. Hali hazırda stoklarında klasik statüsüne sahip 35 adet farklı markalara ait otomobile ev sahipliği yapan S&S Motors, son olarak 2.6 milyon TL’ye Ferrari’nin tüm dünyada sınırlı sayıda ürettiği 599 GTO modeli satışını gerçekleştirdi.

Ülkemizde İstanbul’da 2 ayrı lokasyonda hizmet veren, bununla birlikte Türkiye genelinde lüks otomobil ve arazi aracı müşterilerinin gözdesi olan S&S Motors, aynı zamanda klasik tutkunu koleksiyonerlerin buluşma merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Ferrari’nin tüm dünyada sınırlı sayıda ürettiği 599 GTO modelini 2.6 milyon TL’ye satışını gerçekleştiren S&S Motors, bu benzersiz sportif modeli yeni sahibine teslim etti. Bir koleksiyonerin garajından diğerine gerçekleşen bu satış hakkında açıklamalarda bulunan S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “S&S Motors olarak özellikle klasik tutkunlarının ve koleksiyonerlerin buluşma noktası haline geldik. Bu anlamda çok değerli bir garajdan bir diğerine yapılan bu satışa aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Satışını gerçekleştirdiğimiz 2.6 milyon TL’lik Ferrari 599 GTO, ülkemizde sadece 3 adet bulunan araçtan bir tanesiydi. 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu. Sene başından bu yana 11 adet klasik otomobil satışı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Albayrak, 2017 yılında şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en pahalı klasik otomobil satışına da imza attıklarını dile getirdi. Ferrari’nin Formula 1 yarışlarındaki tecrübesini ve bu yönde kazandığı teknolojik birikimini tek bir çatı altında toplayan 599 GTO, 670 HP güç ve 620 Nm tork üreten V12 motora sahip. Ulaştığı 335 km/s’nin üzerindeki son hız değeriyle dikkat çeken, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.3 saniyede tamamlayan Ferrari 599 GTO, F1 tipi şanzımanı, karbon seramik frenleri ve 20 inçlik jantlarıyla ön plana çıkıyor.