30 Bin TL 12 Ay 0 Faiz ile Egea

Fiat Egea Ailesi, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte peşin alımlarda tam 21 bin TL avantaj sağlıyor. Kampanya ile tüm Fiat Egea modelleri, 30 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla 2015 yılının sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç edilen Fiat Egea, yollarla buluştuğu ilk günden bu yana toplamda 114 bin 408 adet, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde de 23 bin adetlik satış başarısına ulaştı. Fiat Egea Sedan ÖTV matrahında gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, 79 bin 900 TL’den başlayan özel kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor. Üstelik Egea Ailesi modellerinde 30 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Ekim ayında, Egea Hatchback sahibi olmak isteyenleri de cazip koşullar bekliyor. Ay boyunca sınırlı sayıda Egea Hatchback’e ÖTV ve hurda indirimiyle birlikte yaklaşık 30 bin TL’ye varan avantaj ve 79 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor.