300 beygirlik canavar Türkiye’ye geliyor

Hyundai i20 WRC, 2018 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında Marmaris’e geliyor. i20 WRC, Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında üretildikten sonra markanın Alzenau, Almanya’daki motorsporları tesislerinde yarış aracına dönüştürülüyor.
Hyundai Motorsporları Takımı, 2018 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) onuncu ayağı olan Türkiye Rallisi için ülkemize geliyor. Sekiz yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye merhaba diyecek olan takımlar, zorlu fakat bir o kadar keyifli bir mücadeleye girecekler.
Daha önce Akdeniz ve Marmara bölgesinde yapılan yarışlara, 2018 yılında Ege bölgesi ev sahipliği yapacak. Ülkemizin güney batısındaki ünlü tatil beldesi Marmaris’te yapılacak ralli, 13 Eylül Perşembe günü Nestel Marina önünde start alacak ve 16 Eylül akşamı son bulacak. Türkiye Rallisi, uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı içeriyor.
Türkiye Rallisi, Hyundai markası adına birincilik dışında başka bir öneme sahip. Hyundai Assan fabrikasında üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen i20 modelinin ralli versiyonun gövdesi de aynı fabrikada üretiliyor. Bu nedenle, i20 WRC yarışta ev sahibi olarak öne çıkıyor.
Gövdesi ve bazı parçaları Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilen i20 WRC, markanın Alzenau, Almanya’da bulunan tesislerinde tipik bir ralli aracına dönüştürülüyor. Markanın son beş yıldır sürekli olarak geliştirmeye devam ettiği aracın motoru 1.6 litre hacminde ve turbo beslemeli. Dört silindirli turbo motorun 6.500 devirde ürettiği güç ise 380 beygir. 5.500 devirde 450 Nm maksimum tork değeri sunan i20 WRC, dört tekerlekten çekiş sistemine ve hava soğutmalı Brembo frenlere sahip.