320 beygirlik Type-R Nürburgring’de rekor kırdı

Honda Type R, rekor için piste çıktı. Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulacak olan Type R, birçok yeni spor otomobil için kendini ispatlama noktası olan dünyanın önde gelen pistlerinden Nürburgring’de önden çekişli otomobiller klasmanında 7 dakika 43,7 saniye ile en iyi tur zamanına imza attı. Elde etmiş olduğu yeni tur rekoru ile Yeni Type R, selefinin tur zamanını yaklaşık 7 saniye kadar iyileştirmiş oldu.

Yeni Honda Type R satışa sunulmadan önce dünyanın önde gelen pistlerinden Nürburgring’de kırdığı rekor ile yüksek performans alanındaki iddiasını tescillemiş oldu. Üretim öncesi testlerin son aşamasında kuru zeminde ve pist kullanımına uygun cadde lastikleriyle Nürburgring pistinin Nordschleife bölümüne çıkan yeni Honda Type R, 7 dakika 43,7 saniye ile önden çekişli araçlar klasmanında en iyi tur zamanına imza atarak yeni pist rekorunun sahibi oldu. FK2 olarak bilinen mevcut Type R’ın tur zamanını yaklaşık 7 saniye kadar geliştiren yeni Honda Type R, elde etmiş olduğu yeni pist rekoru ile önden çekişli araçlar sınıfının çıtasını ulaşılması güç seviyeye taşıdı.

2,0 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

Yeni Type R, Honda’nın bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu en geniş kapsamlı ürün geliştirme programının yansıması olan 10. nesil Civic ile aynı teknik yapıyı paylaşıyor. Yol ve pist kullanımı göz önüne alınarak teknik olarak geliştirilen yeni Honda Type R’ın kaputunun altında önceki nesil Type R’da da kullanılan 2.0 VTEC TURBO motor görev yapıyor. Yeni nesil Type R’da kullanılmak üzere optimize edilen 2,0 litrelik turbo benzinli motor 320 BG güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor üretmiş olduğu gücü kısa oranlı altı vitesli manuel şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarılıyor.

16 KİLOGRAM DAHA HAFİF

Motorun performans değerleri pist rekoru için önemli bir etken, ancak tek başına yeterli değil. Yeni geniş kapsamlı aerodinamik paket sayesinde üstün yüksek sürat stabilitesi sunan yeni Honda Type R böylece sınıfın en iyi rüzgar/hava direnci ve rüzgar kaldırma kuvveti değer dengesine imza atıyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında 16 kg daha hafif olan yeni Type R’ın burulma direnci yüzde 38 arttırıldı. Bu sayede direksiyon emirlerine daha keskin cevaplar veren bir gövde reaksiyonu ve viraj stabilitesi elde ediliyor. Yeni çok kollu arka süspansiyon fren anındaki stabiliteyi arttırırken gövdenin yana yatma eğilimlerini azaltıyor. Bu sayede yeni Type R, pist sürüşlerinde daha geç fren yapılabilmesine ve daha yüksek viraj hızına ulaşılabilmesine olanak tanıyor.

VİRAJLARI DAHA HIZLI ALABİLİYOR

Honda Civic Type R’ın yürüyen aksamından sorumlu Ryuichi Kijima yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Type R daha yüksek viraj hızlarına ulaşıyor. Bunda artan iz genişliği, daha geniş tabanlı lastikler, daha uzun dingil mesafesi, yeni çok kollu arka aks ve yeni optimize edilmiş aerodinamik paketin payı büyük. Örneğin 150 km/s ile geçilen orta hızlı bir virajda yeni Type R önceki versiyona oranla 10 km/s daha hızlı. Böylece yeni Honda Type R çok daha iyi tur zamanına imza atabiliyor.” dedi. 10. nesil Civic Hatchback ile birlikte Honda’nın İngiltere tesislerinde üretilecek olan yeni Honda Type R, 2017 yılının son çeyreğinde tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni Honda Type R üretildiği İngiltere’den ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa, ABD ve Japonya olmak üzere dünyada farklı noktalarda satışa sunulacak.