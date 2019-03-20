Renault ve Dacia’dan yeni bir servis kampanyası. 18 Mayıs’a kadar servise gelen Renault ve Dacia’lar, yüzde 25 indirim hakkına sahip oluyor.

Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 18 Mayıs 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Bahar Servis Kampanyası kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar yer alıyor. 4 yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımlar yüzde 30 indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indiriminden yararlanma şansına sahip müşterilere, Michelin lastik alımlarında ise yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 5, World kart ödemelerinde ise artı 4 taksit imkanı bulunuyor.