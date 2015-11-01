50 Bin TL’ye 0.99 Faizli Kredi Fiat

14 saat önce

Fiat, kış mevsimine yeni bir Fiat modeliyle girmek isteyen otomobilseverlere birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Fiat’ın sunduğu kampanya dahilinde hem Fiat Egea Ailesi hem de Fiat 500X ve yeni 500L modellerinde tam 50 bin TL’ye kadar 2 yıla varan vadeyle 0.99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Fiat, Ekim ayı boyunca otomobil yelpazesinde sunduğu avantajlı ödeme koşullarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Kampanya ile birlikte Fiat Egea Ailesi, 500X ile yeni 500L modelleri, 50 bin TL’ye kadar 2 yıl vadeyle 0.99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunulurken, 0 faizli kredi kullanmak isteyen kullanıcılar 25 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle 0 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Cazip kredi kampanyası ile Egea Sedan’a 21 bin TL peşinat ve aylık 1.099 TL’lik taksitlerden oluşan ödeme planı seçeneğine sahip olunabiliyor. Fiat 500 veya 500C modellerinden birini tercih etmek isteyenler ise 30 bin TL’ye kadar 30 ay vadeyle 1.15 faizli kredi fırsatıyla diledikleri otomobili satın alabiliyor. Ayrıca bu modellerde 12 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle 0 faizli kredi seçeneği de bulunuyor. Farklı renk seçenekleri ile otomobilinde tarzını yansıtmak isteyenler için tüm Egea Ailesi’nde metalik; 500L’de ise çift renk seçenekleri de hediye ediliyor.