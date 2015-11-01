50 Bin TL’ye 0,99 Faizli Kredi Fiat

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Kasım ayı için yeni bir kampanya yapan Fiat, Egea, 500X ve 500L modellerinde 50 bin TL’ye kadar, 2 yıla varan vadeyle 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

Fiat, Kasım ayı kapsamında tüm otomobil yelpazesinde sunduğu cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kasım ayı kampanyası ile birlikte Fiat Egea Ailesi, 500X ile yeni 500L modelleri, 50 bin TL’ye kadar, 2 yıla varan vadeyle 0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunulurken, daha az kredi kullanmak isteyen kullanıcılar da 25 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle 0 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor. Cazip ödeme koşulları kapsamında Fiat Egea model ailesine 25 bin TL peşinat ve 48 ay boyunca aylık 1.060 TL taksitler ile sahip olunabiliyor. Fiat 500X, 500L, Egea HB ile SW Lounge Plus modellerini kredi kullanmadan satın almak isteyenler 5 bin TL’ye varan nakit indirimi desteği de sağlanıyor. Cazip ödeme koşullarına ek olarak Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Punto ve Linea modellerinde metalik ve çift-renk seçenekleri yıl sonu kampanyası kapsamında hediye ediliyor.