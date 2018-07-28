NISSAN’ın efsane spor otomobili GT-R’ın 50. Yılına özel versiyonu, motor sporlarının en ünlü sahnelerinden biri olan Goodwood Festivali’nde tanıtıldı. Yeni tasarımıyla dikkat çeken GT-R50 720 HP gücündeki GT-R50, NISSAN ve Italdesign’ın 50. yıl dönümleri kapsamında özel olarak tasarlandı.

Japon otomotiv devi NISSAN, efsaneleşen spor otomobili GT-R’ın 50. yılına özel versiyonunu tanıttı. GT-R50 by Italdesign adıyla tanıtılan model, NISSAN’ın en yeni GT-R NISMO modelini temel alıyor. Italdesign kalitesiyle ve el işçiliğiyle sınırlı sayıda üretilecek olan GT-R50, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en ünlü hız festivallerinden biri olan Goodwood’da sahneye çıktı.

NISSAN’nın GT3 sınıfındaki fabrika yarış pilotları Lucas Ordóñez ve Alex Buncombe, motor sporlarının en ünlü etkinliklerinden biri olan Goodwood Hız Festivali’nde NISSAN GT-R50 by Italdesign‘ı ilk kez piste çıkaran isimler oldu. Ordóñez ve Buncombe, GTR50 prototipini İngiltere’nin West Sussex şehrinde bulunan Goodwood House bölgesindeki 1.86 km’lik tepeye sürdü.

GT-R50, yeni etkileyici tasarımı, iç ve dış hatlarıyla dikkat çekerken sunduğu performans ile de öne çıkıyor. Standart versiyona göre 120 HP daha güçlü olan son derece yüksek performanslı bir güç paketi dışında söz konusu performansı yola etkin bir şekilde aktaracak güçlendirilmiş şasi ve aktarma organları yeni görünümü tamamlıyor. Motor kaputu üzerindeki güç olukları, iyice gerilmiş olan LED farlar, alçaltılmış bir tavan çizgisi ve ön tekerleklerin arkasındaki “samuray bıçağı” şeklindeki hava çıkışları karakteristik tasarım detayları olarak öne çıkıyor. İki adet dikme üzerine monte edilen heybetli ayarlanabilir arka spoyler genel görünümü destekliyor.

NISSAN GT-R50 by Italdesign, kabin içerisinde de modern, yüksek performanslı safkan bir sporcuyu yansıtıyor. Orta konsol, gösterge paneli ve kapı döşemeleri boyunca iki farklı karbon fiber yüzey uzanıyor. Koltuklarda siyah Alcantara® ve ince siyah İtalyan deri bir arada kullanılıyor. Altın renkli detaylar dış tasarımdaki uygulamayı iç mekana yansıtıyor. NISSAN’ın köklü GT3 yarış deneyiminden yararlanan NISMO ekibi tarafından el yapımı olarak üretilen 3,8 litre hacimli V6 VR38DETT motoru geliştirildi. Motor 720 HP güç ve 780 Nm tork kullanıma sunuyor. Elden geçirilen Bilstein marka süspansiyon sistemi ve güçlendirilen Brembo imzalı fren sistemi artan gücü dizginlemeye yardımcı oluyor.