510 beygirlik Giulia Türkiye’de yola çıkıyor

Alfa Romeo Giulia, şubat ayı itibariyle ülkemizde satışa sunuldu. Giulia, tasarımı, son teknoloji yenilikçi motorları, mükemmel 50/50 ağırlık dağılımı, eşsiz teknik çözümleriyle ön plana çıkıyor. Global lansmanından bugüne birçok uluslararası nitelikte ödülün sahibi olan Alfa Romeo Giulia, Türkiye’de 3 farklı motor ve donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Otomobil severlerin merakla beklediği Alfa Romeo Giulia, şubat ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Üstün sportif özellikleriyle İtalyan markasının saygın geçmişini günümüzde başarıyla yansıtan Giulia, global lansmandan bugüne birçok uluslararası nitelikte ödülün sahibi oldu. Tüm Alfa Romeo’lar gibi markanın mirasını, hız ve güzelliği ile dengeleyen Giulia, otomotiv dünyasında İtalyan stilinin en üst düzeyde ifadesi haline geliyor. Alfa Romeo Giulia, lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunabilen modeli olmasının yanı sıra en sıra dışı ve heyecan uyandırıcı modeli olmasıyla da kalpleri fethediyor. Alfa Romeo Giulia, Euro NCAP’ten yüzde 98’lik yetişkin yolcu koruma notuyla tüm zamanların en yüksek sonucunu elde etmiş, markanın aktif ve pasif güvenlik alanında yüksek standartlarını net biçimde ortaya koymuştu. Türkiye’de 2.0 litre 200 HP arkadan itişli, 2.0 litre 280 HP dört tekerden çekişli ve 2.9 litre 510 HP arkadan itişli kombinasyona sahip 3 farklı motor seçeneğiyle lüks sportif sedan pazarına giriş yapan Giulia’nın tüm motor seçenekleri, otomatik şanzımanla donatılmış olarak, müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Motor tipine göre Super, Veloce ve Quadrifoglio Verde adı verilen üç ayrı donanım seviyesiyle müşterilerinin beğenisine sunulan Alfa Romeo Giulia, benzersiz tasarımı, sürüş dinamizmi ve üstün teknolojik özellikleriyle sıra dışı bir Alfa Romeo modeli olarak öne çıkıyor. Giulia’nın ilk versiyonunu temsil eden “Super” donanımlı model, sadece 2.0 litre silindir hacimli 200 HP’lik güç üreten motor ve 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 sn’de tamamlayan Alfa Romeo Giulia Super, 235 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor. Alfa DNA sistemi, 18 inç hafif alaşım jantlar, 6 havayastığı, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, geri görüş kamerası, direksiyon üstünde motor çalıştırma düğmesi ve deri/kumaş kombinasyonlu koltuklar aracın zengin donanım listesinde ön plana çıkan ekipmanlar arasında yer alıyor.

4 TEKERDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ

Alfa Romeo Giulia Veloce modeliyse, 5250 d/d’da 280 HP güç ve 2250 d/d’da maksimum 400 Nm tork üreten tamamen alüminyumdan yapılmış 4 silindirli 2 litrelik benzinli yeni bir motora sahip. MultiAir elektro-hidrolik valf aktivasyon sistemine sahip olan bu yeni motor, tüm hız koşullarında yüksek verimli tüketim düzeylerine olanak sağlıyor. Bununla birlikte, komutları hızlandırmak için tasarlanmış özel bir Turbo sistemi ve 200 bar yüksek basınç sistemini içeren doğrudan enjeksiyonlu bir yapıya sahip. 8 vitesli otomatik şanzımanla donatılan Alfa Romeo Giulia Veloce, 240 km/s’lik son hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor. Alfa Romeo Giulia Veloce’nin dış tasarımında özel tamponlar ve parlak siyah kapı giydirme gibi rafine tasarım özellikleri ile çift egzoz borulu ve isteğe bağlı 19 alaşımlı jantla birleşen özel arka difüzör gibi çeşitli sportif özellikler ön plana çıkıyor. Aynı sportif his, yeni siyah deri spor koltuklar, orijinal bir kavrayış sağlayan sportif bir direksiyon, gösterge paneli üzerindeki alüminyum gömme parçalar, kapı panelleri ve Xenon farlar ile daha da güçleniyor. Bu özel iç ve dış tasarım, Alfa DNA sistemi, Bağımsız Acil Durum Frenine (AEB) sahip İleride Kaza Uyarıcısı (FCW) ve yaya tanıma gibi yeni ve etkin güvenlik sistemleri, Şeritten Çıkma Uyarıcısı (LDW) ve hız sınırlamalı hız kontrolü gibi zengin bir standart donanımı da barındırıyor.

GIULIA VELOCE İLE ÜST DÜZEY PERFORMANS

Giulia Veloce, aracın çekişi ve en üst düzey performans, verimlilik ve güvenlik seviyeleri garanti etmek için tasarlanmış Q4 teknolojisine sahip yepyeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi sunmasıyla da farklılaşıyor. Giulia Veloce modelinde yer alan Q4 sisteminin yapısı, kompakt ve hafif, Alfa Romeo’nun özel teknik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, etkin bir ara şanzıman ve bir ön diferansiyelden oluşmaktadır. (Ağırlık artışı sadece 60 kg civarındadır). Ara şanzıman kutusunda da son derece dinamik bir sürüş ile birlikte aynı zamanda daha az yakıt tüketimi de sağlamaya yarayan gelişmiş bir aktif debriyaj teknolojisi kullanılmaktadır. Hız tepkisi ve doğru tork dağılımı da, Alfa DNA’sından seçilen sürüş moduna bağlı olarak yeni entegre aktüatör ile temin edilmiş. Q4 sistemi teknolojisi aracın kullanımına ve mevcut yol yüzeyi kavramasına bağlı olarak iki aks arasındaki optimum tork dağılımını düzgün bir şekilde sağlamak için sürekli bir şekilde birden fazla parametreyi gözlemleme ve, yanal, uzunlamasına hızlanma sensörleri ile direksiyon açısı ve rotadan sapma hız sensörü üzerinden topladığı bilgilere dayanarak tekerlek tutunma düzeninde kayıpları önceden sezme kapasitesine sahip. Normal koşullarda Q4 sistemine sahip olan Giulia Veloce, torkun %100’ünün arka akslara dağıtılması ile arkadan itişli bir araç gibi çalışıyor. Tekerlek tutunma düzeni sınırına yaklaştığında ise sistem sürüş torkunun %60’ını ara şanzıman sayesinde gerçek zamanlı bir şekilde ön aksa transfer ediyor. Torkun yeniden dağılımında maksimum hız yanıtını sağlamak için de sistem, virajlarda çekiş ve yön stabilitesi açısından iki aks arasındaki yüksek mekanikten faydalanıyor. Yeni Giulia Veloce modelindeki Q4 Sistemi böylelikle – stabilite, çekiş ve güvenlik açısından – dört tekerlekten çekiş özelliğinde sürüş konumunun tüm avantajlarını sunabiliyor. Ayrıca düşük yakıt tüketimini, daha hassas duyarlılık ve arkadan itişli bir aracın vereceği tüm sürüş niteliklerini de garanti ediyor.

510 BEYGİRLİK YONCA

Giulia’nın en güçlü versiyonunu Quadrifoglio oluşturuyor. Yeni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, birkaç sade dokunuşla kimliğini ortaya koyan güçlü ve heykelsi bir yapıya sahip. 50/50 ağırlık dengesi ve arkadan çekiş sistemi Alfa Romeo’nun en önemli özelliklerini oluştururken, ağırlığı kusursuz bir şekilde dengelemek için, motor ve mekanik parçalar iki aks arasında sıralanmış bulunuyor. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, çok kısa çıkıntılara, uzun bir motor kaputuna ve ön çamurluklara ve gücün yol üstüne salınan noktasını görsel olarak işaret eden gösterişli arka çamurluklara sahip.

3,9 SANİYEDE 100 KİLOMETRE

Alfa Romeo’nun Magneti Marelli’yle yaptığı işbirliğiyle üretilen en sportif Giulia’nın ön ve arka far panelleri ayrıca dikkat çeken tasarım ve teknoloji unsurları arasında yer alıyor. Stil mükemmelliği ve teknolojinin başarılı bir birleşimi olan LED arka far panelleri, aracın arka kısmını eşsiz ve ayırt edici bir şekilde ortaya koyuyor. Ön bölümde ise 35W modüllü Xenon teknolojisini kullanan, güç tasarrufuyla ışık akışını ve dağılımını artıran ve normal halojen farlara göre gece görüşünü %200 artıran farlara yer veriliyor. Aynı zamanda bu farlar, öndeki engellerin en az bir saniye öncesinden görülmesini sağladığı için saatte 100 km/s hızla giderken fren mesafesinde 38 metrelik duruş sağlıyor. Gündüz seyir farları (DRL), sinyal farları, yan farlar ve yön göstergeleri verimlilik ve maksimum performans için LED teknolojisini kullanırken, diğer tüm farlarda AFS teknolojisini kullanılıyor. Arkadan itişli Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, aynı zamanda lüks orta sınıftaki rekabete Alfa Romeo markasının güçlü bir yanıtı olacak. Mühendislerin Ferrari altyapısıyla düzenlediği altı silindirli turbo benzinli motora sahip Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 510 HP’lik eşsiz bir güce sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 sn’de tamamlayan ve 307 km/s’lik son hıza erişebilen Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio’nun heyecan verici güç ve tork üreten motoru, elektronik olarak kontrol edilen silindir kapatma sistemine sahip olmasıyla aynı zamanda şaşırtıcı bir yakıt tasarrufu ve emisyon seviyesi (189 g/km CO2) bakımından sınıfının en iyisi değerleri sunabilmektedir.