61 bin liraya sıfır Egea

Yılın son virajından önce otomobil kampanyaları hız kesmiyor. Fiat Egea ailesi ÖTV ve KDV matrahında yapılan düzenlemeyle birlikte 61 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tofaş’ın, 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılının sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç ettiği Fiat Egea, benzersiz bir fırsatla ezber bozmaya devam ediyor. Kullanım ekonomisi ve sunduğu üstün fiyat fayda dengesiyle öne çıkan Fiat Egea Sedan, ÖTV matrahı ve KDV’de yapılan yeni düzenlemelerin yanı sıra hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte 61 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik Kasım ayı boyunca tüm Fiat Egea Ailesi modelleri, 36 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor. Kasım ayı boyunca, Fiat 500 Ailesi de 90 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahiplerini bekliyor.

EGEA 61 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

ÖTV ve KDV’deki indirim kararının olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çeken Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç “Ekim ayını, binek ve hafif ticari araç pazarında lider olarak tamamladık. Kasım ayı itibarıyla geçerli olan ÖTV matrahındaki düzenleme ve KDV oranlarında gerçekleştirilen indirimler ise otomotiv sektörüne ve markamıza önemli bir ivme kazandıracak. İndirimin yürürlüğe girdiği gün itibarıyla, bayi trafiğimizde olumlu bir artış gözlemledik. Satışlarımıza yansıyan bu olumlu etkinin süreceğine inanıyoruz. Ürün özellikleri ve kullanım ekonomisinin yanı sıra Fiat Egea’nın 61 bin 800 TL’den başlayan rakipsiz fiyatı ile de ezber bozmaya devam edeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.