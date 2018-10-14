69 bin 900 liraya Fiat Egea sedan

Fiat Egea Sedan, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında tüm Fiat Egea modelleri, 30 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 2015 yılının sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç ettiği Fiat Egea, yollarla buluştuğu ilk günden bu yana toplamda 114 bin 408 adet, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde de 23 bin adetlik satış başarısına ulaştı.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını her zaman odağına alan Fiat, ekim ayında yenilenen kampanyası ile dikkat çekiyor. Özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı ve kolay ulaşılabilirliği ile sınıfının tüm ihtiyaçlarını karşılayan Fiat Egea Ailesi’nin ilk üyesi olan Fiat Egea Sedan, ay sonuna kadar, ÖTV matrahında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ve avantajlı hurda teşvikiyle birlikte, 69 bin 900 TL’den başlayan özel fiyatıyla satışa sunuluyor. Egea Ailesi modellerinde 30 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneği de sunuluyor.