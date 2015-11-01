80 bin liraya yüzde 0,99 faizli Jeep Renegade

Jeep, Aralık ayında Renegade modelinde sunduğu kredi fırsatıyla, yeni yılda Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverlere cazip ödeme seçenekleri yaratmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Jeep Renegade Limited versiyonu, tam 80 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadeli ,0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte satın alınabiliyor.

SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, yılın son ayında Renegade modeli için özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Özellikle 120 HP gücünde 1.6 litrelik dizel motoru ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla dikkatleri üzerine çeken Jeep Renegade’in, Limited versiyonunda geçerli olan kampanya kapsamında, yeni yılda yepyeni bir Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverler için tam 80 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadeyle 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.