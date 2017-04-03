ABD’ye otomotivle yetinmedi yöneticide ihraç etti

2016 yılında ABD’ye en çok ihracat yapan Türk şirketi olan Tofaş, geçen yıl 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 1 milyar dolardan fazla dış ticaret fazlası veren yerli üretici şimdi de ABD’ye üst düzey Türk yönetici ihraç etmeye başladı.

Üretim ve ihracatla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya başlayan Tofaş, geçen yıl 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 1 milyar dolar dış ticaret fazlası ortaya çıkaran Bursalı üretici, 2016 yılında Türkiye’den ABD’ye en çok ihracat yapan şirket unvanını kazandı. Bununla da yetinmeyen marka, şimdi de ABD’ye üst düzey Türk yönetici ihraç etmeye başladı. Geçen yıl Türkiye’nin ABD’ye yaptığı toplam ihracatın yüzde 4,2’sini Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City isimli versiyonuyla gerçekleştiren ve 275 milyon dolarlık ihracata imza atan yerli üreticinin 2010 yılından bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğünü başarıyla gerçekleştiren Akın Aydemir, ABD’ye transfer oldu. Mayıs ayı itibarıyla, Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nda Fabrika Direktörü olarak yeni görevine başlayacak olan Aydemir’in yerine ise Tofaş’ta Kalite Direktörü olarak görev yapan Zeki Erdal Şimşek, Fabrika Direktörü olarak atandı.

80 ÜLKEYE İHRAÇ YAPIYOR

Tofaş’ın dünyanın farklı ülkelerine sadece otomobil ve hafif ticari araç ihraç etmediğini vurgulayan CEO Cengiz Eroldu, Fiat Chrysler Grubu içinde önemli noktalara Türk yönetici ihraç ettiklerini belirterek, “Bugün 7 ayrı markaya aynı anda üretim ve 80 ülkeye ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ihracat adetlerimizle de sektörün lideri konumuna ulaştık. Bunun da ötesinde Fiat Chrysler çatısı altında dünyanın farklı ülkelerine farklı pozisyonlarda Türk yönetici ihraç etmeye devam ediyoruz. 2010 yılından bu yana fabrikamızın başarısına büyük katkısı olan Akın Aydemir’in FCA’nın önemli üretim merkezlerinden biri olan Sterling Heights Fabrikası’na Fabrika Direktörü olarak transfer olmasından ötürü tüm Tofaş Ailesi olarak büyük gurur duyuyoruz. Bu sadece Tofaş’ın değil tüm Türkiye’nin başarısıdır” dedi.

GÜNDE 1566 ARAÇ ÜRETİYOR

Günde 1566 ve ayda 40 bin araç üretimi gerçekleştiren Tofaş’ın Türkiye otomotiv sanayinde bugüne kadar ulaşılmamış rekor rakamlara imza attığını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “FCA bünyesinde yer alan fabrikalar arasında Tofaş fabrikası en fazla üretim yapan tesis oldu. Bu Tofaş’ın yerini ve değerini de mutlak biçimde artırdı. Bugün Altın Seviye’de üretim yapan fabrikamızın direktörünü ABD’ye ihraç ederek Tofaş’ın ülkemizi temsilen dünya otomotiv sektöründeki konumunu pekiştiriyoruz. FCA’in dünya çapındaki tüm fabrikalarının içinde en iyi ilk 4 fabrikası arasında yer alıyoruz. Fiat Chrysler Automobiles’in en önemli üretim tesislerinden biri olan Tofaş, işletme içi araç trafiği, işçi sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere her alandaki uygulamaları ile dünya üretiminin üst sınıfında yer alan işletmelerden biridir” dedi.

AYDEMİR’İN YERİNE ŞİMŞEK GELDİ

Fiat Chysler’in Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’na Genel Müdür olarak transfer olan Akın Aydemir, kariyerine 1988’de Olmuksa’da mühendis olarak başladı. 1990’da Toyotasa’ya transfer olup gövde üretim müdür yardımcılığı görevinde bulunan Aydemir, 1997’de Honda Türkiye’nin kuruluşunda yer alıp üretim müdürü olarak görev yaptı. Aydemir 2001 yılında ise ABD’de faaliyet gösteren RWD firmasında işe başlayıp 2003 yılına kadar Yalın Üretim konusunda pek çok farklı üreticiye Ford, Chrysler ve GM’e danışmanlık yaptı. 2009 yılının ikinci yarısında Fiat grubunda CNH Kanada’ya katıldı. Aydemir’in yerine ise 2010 yılından bu yana Tofaş’ta Kalite Direktörü olarak görev yapan Zeki Erdal Şimşek Fabrika Direktörü olarak atandı.