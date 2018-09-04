Türkiye’de sıfır otomobil satışları kan kaybetmeye devam ediyor. Ağustos ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 51 azalarak 26 bin 976 adete geriledi. Hafif ticari araç tarafı ise yüzde 58 küçüldü. Ağustos ayında satılan otomobil sayısını ne kadar? En çok hangi marka sattı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı satış rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azaldı ve 26 bin 976 adete geriledi. Aynı ay hafif ticari araç pazarı yüzde 58,23’lük daralma göstererek 7 bin 370 adet olarak gerçekleşti.

İLK 8 AYDA YÜZDE 20 AZALDI

ODD açıklamasında, “Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,79 azalarak 440 bin 428 adet olarak kaydedildi. 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.” ifadeleri yer aldı.

345 BİN OTOMOBİL SATILDI

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

KAYIP YÜZDE 50’Yİ AŞTI

2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 oranında azaldı. 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.

114 ADET ELEKTRİKLİ SATILDI

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18,5 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 22,7 azalış izlendi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2 bin 858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141.806 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65’e yükseldi.

TERCİHLER SEDANDAN YANA

2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 pay alan C (189.374 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51,0 pay, 175.721 adet) oldu. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,78 pay ile Van (65.721 adet), ardından yüzde 12,26 pay ile Kamyonet (11.712 adet), yüzde 10,32 pay ile Pick-up (9.865 adet) ve yüzde 8,64 pay ile Minibüs (8.260 adet) yer aldı.”

LİDER YİNE RENAULT

Ağustos ayında en fazla otomobilli 3 bin 634 adet ile Renault sattı. Onu 2 bin 567 adetle Volkswagen takip etti. Toyota 2 bin 100 adetle ilk üçe girerken, Honda 1913 adetle dikkat çekti. Opel 1688 adet otomobil yaparken, Fiat 1681 araç satışı gerçekleştirdi.

HONDA CIVIC SÜRPRİZ YAPTI

Marka olarak en fazla otomobili Renault sattı fakat, Honda Civic sedan ile Ağustos ayının en fazla satılan otomobili olmayı başardı. 1550 adetle Civic Sedan ile yeni bir çığır açan Honda’yı, 1530 adetle Türkiye’de yılın otomobili seçilen Megane Sedan takip etti. Toyota’da Corolla ile beklenmedik bir atak yaparak 1517 adete imzasını attı. Volkswagen Passat 1221, Fiat Egea Sedan 1218, Opel Astra sedan 1217 adet satıldı.

D SEGMENTİNDE ALMAN EGEMENLİĞİ

Geçen yıla göre satış rakamları bir hayli düşük olsa da, D segmentinde Alman üreticilerin egemenliği devam etti. Sedan segmentinde Jetta’nın eksikliğini yaşayan Volkswagen’in şimdilik en fazla sattığı modeli Passat. 1221 adetlik satış rakamıyla dikkat çeken model D sınıfının en fazla tercih ettiği otomobil. Onun takipçisi de aynı çatı altında hizmet veren Skoda Superb. 509 adetle ikinciliğe oldukça geriden gelen modeli, BMW 3 Serisi 203 adetle takip ediyor.

LİDER DURUŞ DEVAM EDİYOR

SUV segmentinde de kıyasıya rekabet devam ediyor. Ağustos ayında Nissan Qashqai 811 adetle lider duruşa devam ederken, onu özellikle fiyatıyla oldukça iddialı olan Dacia Duster 618 adetle takip ediyor. Hyundai Tucson ise 437 adetle ilk üç arasında yer alıyor.