Aytemiz, arzu eden tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebilecekleri “self servis” adalarını, 30 istasyonda hizmete sundu.

Aytemiz, bir ilke daha imza atarak, en yaygın “self servis” yakıt alım hizmetini tüketicileri ile buluşturdu. Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını tamamen kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan self servis hizmeti, kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayacak. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm ülkeler tarafından, uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zamanının geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke üzerinde yapay zekayla plaka tanıma sistemi barındıran bu kiosk teknolojisinin dünyada bir ilk olduğunu sözlerine ekledi. Eke, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları self servis hizmetini 30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yaklaşık bir ay sonra da Türkiye genelinde 100 istasyona taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Eke “Artık tüketicilerimiz, akaryakıt satış görevlisi beklemeden, kimsenin yardımına gerek duymadan, daha kısa sürede daha avantajlı fiyatlarla, yakıt alımlarını ve ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Aytemiz olarak sunduğumuz avantajlı fiyatlarla, self servisten yararlanan müşterilerimizin istasyonlarımızdan mutlu ayrılacaklarına inanıyoruz” dedi. Eke, benzin ve dizel alımlarında kullanılacak self servis yakıt fiyatlarının, standart fiyatlardan daha düşük olacağını ifade etti.