Alfa Romeo Giulia’ya en iyi otomobil unvanı

Alfa Romeo Giulia, Almanya’nın prestijli otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından düzenlenen “Best Car 2018” yarışmasında, kendi sınıfında 2018 yılının “En İyi Otomobili” seçildi. Giulia, bu yıl 42’ncisi düzenlenen yarışmada, okuyucu oylarının yüzde 22,4’ünü toplayarak önemli bir başarı daha elde etti.

Alfa Romeo’nun dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. Almanya’nın prestijli otomobil dergilerinden Auto Motor&Sport tarafından bu yıl 42’incisi düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği “Best Car 2018” isimli yarışmada, toplam 18 farklı ülkeden okuyucular, 11 farklı kategoride 385 model için oylamada bulundu. Alfa Romeo Giulia, yüzde 22,4’ünü alarak, kendi kategorisinde “2018 Yılın En İyi Otomobili” ödülüne layık görüldü. Alfa Romeo EMEA Başkanı Roberta Zerbi, Stuttgart’ta gerçekleştirilen törende, “Giulia’nın bu ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Alfa Romeo Giulia’nın Almanya’daki başarısı son derece önemli, aynı zamanda tasarımcı ve mühendislerimiz Alman otomobil tutkunlarının tercih ve beklentilerini karşıladığı için son derece gurur verici” şeklinde konuştu.