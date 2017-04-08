Alfa Romeo’nun ilk SUV’u İstanbul’a geliyor

Alfa Romeo’nun Giulia’dan sonra ikinci önemli model atağını temsil eden Stelvio, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Auto Show 2017’de boy gösterecek. Alfa Romeo standının Giulia ile birlikte yıldızı olarak ön plana çıkacak olan Stelvio, markaya has tasarımı sportif ve dinamik görünümü ile premium SUV pazarına tamamen yeni bir soluk getiriyor.

Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli olan Stelvio, 21 -30 Nisan 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İstanbul Autoshow’da boy göstermeye hazırlanıyor. Aralık ayında Alfa Romeo Ailesi’ne katılan Giulia ile birlikte markanın fuar standında yer alacak olan Stelvio, Türkiye’de ilk kez otomobilseverlerin karşısına çıkacak. İstanbul Autoshow’un en çok dikkat çekecek modeli olmaya hazırlanan Stelvio, tüm Alfa Romeo modelleri gibi, heyecan uyandıran sürüş deneyimi, yüksek performansı ve dinamik tasarımıyla rakiplerinden ayrışıyor. Alfa Romeo Stelvio’nun, Türkiye’de yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Alfa Romeo Stelvio seçkin, zarif ve kaliteli iç mekânıyla orta boy premium SUV dünyasına İtalyan misafirperverliğini getiriyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık ve sportif bir mimari kullanıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, ahşap ve kumaş olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyarken geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yüksek oturma pozisyonu yola hâkim bir sürüş sunarken, yeni Alfa DNA’nın da katkısıyla Stelvio bir Alfa Romeo spor otomobilinden beklenen sürüş keyfini sunuyor. Çift bölgeli iklimlendirme sistemi veya donanım seviyesine bağlı olarak 8, 10 veya Harman Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemi gibi donanımlar araç içi yaşam konforunu daha da arttırıyor. Orta konsolun en üst noktasında sürücünün görüş alanında konumlandırılan ve Magneti Marelli ile birlikte geliştirilen entegre 3D navigasyonlu yüksek çözünürlüklü ekranın boyutu Alfa Connect versiyonuna bağlı olarak 6,5 inç veya 8,8 inç olmak üzere değişkenlik gösteriyor.

280 BEYGİR GÜCÜNDE

Alfa Romeo Stelvio, heyecan verici tasarımını ve üstün yol tutuş özelliklerini biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tamamlıyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken 2.2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor. Tamamen yeni 2.0 litrelik turbo benzinli motor ve 200 bar ile çalışan yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemi gibi teknolojilerin de katkısıyla, bütün devir bandı boyunca canlı bir karakter ve gaz emirlerine çabuk cevap veren bir yapı sergiliyor. 2.250 d/d’da 400 Nm tork üreten motor sınıfının en iyi yakıt verimliliğini sunarken aynı zamanda 5.7 saniye ile sınıfının en iyi 0-100 km/s hızlanma değerine imza atıyor ve 230 km/s maksimum hıza imkân tanıyor. Stelvio SUV’un sportif karakterine uygun performansı sağlayan motorların her ikisi de gücünü 8 kademeli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden tekerleklere aktarıyor. Hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle dikkat çeken otomatik şanzıman Alfa DNA moduna bağlı olarak vites değiştirme hızını, konforunu optimize ederken yakıt tüketimiyle CO2 emisyon salınımı da düşürmeye yardımcı oluyor. Şanzıman ayrıca direksiyon kolonuna entegre vites değiştirme kulakçıklarıyla manuel vites değiştirme imkanı da sunuyor. İlerleyen dönemlerde ürün gamı 200 HP gücünde 2.0 litrelik turbo benzinli ve 180 HP gücünde 2.2 litre turbo dizel motorla tamamlanacak. Her iki motor seçeneği 8 kademeli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 ile kombine edilecek. 180 HP gücündeki 2.2 litrelik turbo dizel motor ayrıca arkadan itişli de sipariş edilebilecek.