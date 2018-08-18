Alfa’dan 510 beygirlik SUV

Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio’nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio Türkiye’de satışa sunuldu. Stelvio’nun kaputunun altında görev yapan V6 Twin- Turbo motoru, tam 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor.

Alfa Romeo’nun modern temsilcisi Stelvio, Quadrifoglio modeliyle fark yaratmaya devam ediyor. Premium SUV segmentinde dengeleri değiştirecek tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ve güçlü motoruyla dikkat çeken Stelvio Quadrifoglio’da, alüminyum monoblok güç aktarma mekanizmasıyla Ferrari’nin teknik bilgilerinden ilham alınarak, Alfa Romeo tarafından geliştirilen 2,9 litrelik çift turbo beslemeli, 510 HP gücündeki V6 motor görev yapıyor. Stelvio Quadrifoglio, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

100 KM HIZA 3.8 SANİYEDE ULAŞIYOR

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Alfa Romeo Stelvio’nun ateşli Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Ferrari’nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile geliştirilen Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP’lik güç üretiyor. Stelvio Quadrifoglio 0’dan 100 km’ye hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayarak olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. Sınıfının litre başına en fazla güç üreten 24 supaplı motoruyla işbirliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, “Yarış” modunda sadece 150 milisaniye gibi rekor bir sürede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor. Normal koşullarda Q4 çekiş sistemi tüm torku arka aksa aktarırken, limitlerde ön ve arka aks arasında yüzde 50 denge sağlayabiliyor. Özel AlfaLinkTM adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele yakın olan Stelvio Quadrifoglio’yu durdurma görevini ilk olarak Giulia’da görülen, Alfa Romeo markasına özgü yenilikçi elektromekanik Entegre Fren Sistemi (IBS) üstleniyor.

AĞIRLIĞI 1830 KİLOGRAM

İsmini İtalya’nın en yüksek dağ geçidi olan Passo dello Stelvio’dan alan Stelvio Quadrifoglio, kendisini sınıfının en iyi performansa sahip SUV’u yapan iki özelliğe sahip: 1830 kg’lik boş ağırlığıyla bu model, kategorisindeki en iyi ağırlık/güç oranına (3.6 kg/HP) ve en iyi spesifik güce sahip (176 HP/l). Stelvio Quadrifoglio iki aks arasındaki mükemmel ağırlık dağılım sayesinde mükemmel sürüş keyfi sunuyor.

DİNAMİK İÇ MEKAN

Alfa Romeo Stelvio seçkin ve kaliteli malzemelerle bezenmiş iç mekânıyla orta boy premium SUV dünyasında fark yaratıyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık detaylar ve sportif tatlar öne çıkıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, kumaş ve karbon fiber olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyarken gerek önde gerekse arkada geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyifli hale getiriyor. Karakteristik Alfa DNA sürüş modu ile istenilen sürüş modu tercih edilebilirken, çift bölgeli iklimlendirme sistemi, Harman/Kardon imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemi gibi donanımlar, yaşam alanını eğlenceli kılıyor. Orta konsolun en üst noktasında sürücünün görüş alanında konumlandırılan ve Magneti Marelli ile birlikte geliştirilen entegre 3D navigasyonlu yüksek çözünürlüklü, 8,8 inç boyutundaki ekrana ve dairesel, kolay kullanımlı bir yönetim kumandasına sahip Alfa Uconnect üzerinden otomobille ilgili birçok kontrole erişilebiliyor. Gösterge tablosunun ortasında bulunan 7 inç büyüklüğe sahip TFT ekran üzerinden, sürüşle ilgili bütün temel bilgiler sürücünün görüş hizasında sunuluyor. Sadece geniş bir yaşam alanı sunmakla kalmayan Stelvio, 525 litre ile sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden birini de beraberinde getiriyor.