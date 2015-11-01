Ali Çapan AbuDabi’ye çıkıyor

22 saat önce

Ali ÇAPAN, Clemens Schmid ve Issac Tutumlu’dan kurulu ATTEMPO RACING TEAM, ilk yarışına (Gulf 12 Hour’s yarışıyla) 14-15-16 ARALIK’da AbuDabi’de, YAS MARINA Formula Pisti’nde çıkıyor.

Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Nissan, Porsche ve Renault markalarının katıldığı yarış; 12 saat sürecek. Yarışın her birinde, altı saatlik iki etaplık yarışla finişe ulaşılacak. Yarışan araçların güçleri, pilotların dayanıklılığı ve performanslarının sonucunda lider belli olacak. İlk gün ısınma turları ve serbest turların ardından, ikinci gün sıralama turları ve üçüncü gün de asıl yarış start alacak. Bu yarışın iddialı isimlerinden Ali ÇAPAN ise, Lamborghini Huracán GT3 ile rakiplerinin arasından sıyrılarak, damalı bayrağı ilk gören olmayı hedefliyor.

100 KM İÇİN 3,4 SANİYE YETİYOR

Ali ÇAPAN’ın kullandığı 5.2 litrelik V10 motorlu Lamborghini Huracan GT3’ün, Dallara Engineering tarafından aerodinamik yapısı desteklendi. CFK ve KEVLAR’ın modifikasyonları ile 1.230 kg’lık ağırlığa sahip. Aktarım organları ve ABS fren sistemi ise, BOSCH tarafından desteklenen Lamborghini Huracan GT3, tam bir güç makinesi haline dönüştü. Arkadan itişli ve 6 ileri şanzıman ile 0-100km/s arası hızlanması 3.4 Saniye.