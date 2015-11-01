Alman Opel resmen Fransız vatandaşı oldu

Resmi olarak PSA Grup’a satışı tamamlanan Opel ve Vauxhall Alman ve İngiliz markaları olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. 100 gün içinde yeni performans planı açıklamayı planlayan şirket, şimdiden 2020’de serbest nakit akışını sağlamak ve yüzde 2 faaliyet kârı elde etmeyi planlıyor. 2026’da ise bu oran yüzde 6’ya çıkacak.

General Motors’un “Opel Automobile GmbH” bünyesinde bulundurduğu Opel ve Vauxhall markalarının PSA Grup’a satışı tamamlandı. “Opel Automobile GmbH” CEO’su Michael Lohscheller “Bugün tarihi bir gün” dedi ve ekledi: “General Motors bünyesinde geçirdiğimiz 88 yıl sonrası tarihimizde yeni bir sayfa açarak PSA Grup’a katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ‘Almanya’da üretilen’ teknolojileri herkes için ulaşılabilir kılma hedefimizi aynı şekilde sürdüreceğiz. Güçlü yönlerimizin birleşimi Opel ve Vauxhall’u kârlı ve kendini finanse eden işletmelere çevirecek. 2020’de karlılığa erişmek gibi net bir hedefimiz var.” PSA yönetim kurulu başkanı Carlos Tavares “Bugün gerçek bir Avrupalı şampiyonun doğuşuna tanıklık ediyoruz” dedi. “Opel ve Vauxhall’un karlılığa ulaşmasına yardımcı olacağız ve hep birlikte sektörümüze yeni ölçütler kazandıracağız. Bu ikon markaların gücünü ve çalışanlarının potansiyelini ortaya koymalarını sağlayacağız. Opel Alman, Vauxhall İngiliz kimliğini koruyacak. ‘Peugeot, Citroën ve DS Automobiles’ gibi Fransız markalarından oluşan mevcut portfolyomuza bu iki marka önemli birer katkı olacak” dedi. Genişleyen hali ile PSA Grup yüzde 17’lik pazar payına ulaşarak Avrupa’nın ikinci en büyük otomovil üreticisi konumuna yükseldi.

İLK 100 GÜN GELECEK İÇİN PLAN YAPILACAK

Opel/Vauxhall yönetimi önümüzdeki 100 gün boyunca gelecek planı üzerinde çalışacak. Opel CEO’su Lohscheller, “PSA’nın desteği ve elbette İşletme Konseyi ve Sendikaların da katılımı ile bir plan oluşturmaya hazırız” dedi. Satın alma ve geliştirme gibi alanlarda PSA Grup ile elde edilecek sinerji hedefe ulaşmada önemli rol oynayacak. Grup bünyesinde önemli ölçek ekonomileri elde edilecek ve satın alma, üretim ve Ar-Ge çalışmalarından sağlanacak sinerjinin mevcut şartlarda 1,7 milyar Euro’ya yaklaşacağı tahmin ediliyor. Hedef 2020’de serbest nakit akışını sağlamak ve yüzde 2 faaliyet kârı elde etmek. 2026’da ise bu oranı yüzde 6’ya yükseltmek.

Christian Müller, 1996’dan bu yana Opel’de bulunan ve Avrupa Global Sevk Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Müller, William F. Bertagni yerine Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini üstlenecek. Mühendislik ve Güç Aktarımı’nı tek bir departman çatısında toplayacak.

Rémi Girardon, PSA Grup’ta Grup Endüstriyel Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Girardon, Philip R. Kienle’nin yerine Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Philippe de Rovira, PSA Grup’ta Grup Kontrolörü görevini sürdürek Rovira, Michael Lohscheller’in halefi olarak Opel’in yeni CFO’su olacak.

Michelle Wen, Vodafone Satın Alma’da Grup Tedarik Zinciri Yönetim Ağı Direktörü görevini sürdüren Wen, 1 Eylül itibarı ile mevcut Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Katherine Worthen’in yerine geçecek. Diğer tüm atamalar ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Opel CEO’su Lohscheller “Katherine Worthen, William F. Bertagni ve Philip Kienle’ye Opel/Vauxhall markalarımıza yaptıkları katkılardan ötürü teşekkürlerimizi sunuyor ve General Motors bünyesinde sürdürecekleri kariyerlerinde başarılar diliyoruz” dedi ve ekledi: “Vodafone’dan Michelle Wen’i ve PSA Grup’tan Remi Girardon ve Philippe de Rovira’ya ise içten hoş geldin demek istiyoruz. Yönetim kadromuzun potansiyelini artıracak bu yeni ekip üyelerimizle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” İleriye baktığımızda Michael Lohscheller daha sadeleştirilmiş bir yönetim yapısına ulaşmayı hedefliyor; doğrudan raporlamalar da buna dahil. Lohscheller bu hedefi “karmaşıklığı giderip hızı artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde açıkladı. “Opel/Vauxhall’un geleceğini yeni yönetim ekibiyle şekillendirmeyi ve şirketimizi başarılı bir geleceğe taşımayı iple çekiyorum. Daha güçlü Opel ve Vauxhall markalarından sadece hissedarlar ve çalışanlar değil aynı zamanda müşterilerimiz de yararlanacak.”

YENİ NESİL CORSA GELİYOR

PSA ve Opel/Vauxhall 2012 yılından bu yana birlikte çalışıyor. Şu ana kadar dört modelde işbirliği yapıldı. Bu işbirliğinin ilk ürünü Crossland X geçtiğimiz Haziran sonunda müşterileri ile buluşturuldu. Daha büyük Grandland X SUV ise sonbaharda gelecek. Combo hafif ticari aracımızın halefi gelecek yıl sonunda pazara sunulacak ve 2019’da yoğun talep gören Corsa’nın yeni nesli gelecek. Opel/Vauxhall ve PSA Grup gelecekte de General Motors ile çalışmayı sürdürecek. Elektrikli ulaşım alanındaki geliştirme çalışmalarının yanı sıra, Opel fabrikaları General Motors’un Buick ve Holden marka otomobillerini üretmeye devam edecek. Tüm bu işlemlere paralel olarak GM Finans’ın Avrupa operasyonlarının satın alma süreci de devam ediyor. Süreç 2017’nin ikinci yarısında çeşitli düzenleyici kurulların incelemesi ve onayını takiben tamamlanacak.