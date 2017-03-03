Alpine A110’un örtüsü kalktı

Alpine, Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilecek iki kişilik yeni spor coupé otomobilini gün yüzüne çıkarıyor. A110 ismi; kompakt, atak, zamansız “Berlinette” modelinin başarısına gönderme yapıyor. A110, atak olabilmek için alüminyum bir platform ve koroseri ile donatıldı. A110’un özellikleri 7 Mart’ta Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanıyor olacak.