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Alpine A110’un örtüsü kalktı

Alpine A110’un örtüsü kalktı

Alpine, Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilecek iki kişilik yeni spor coupé otomobilini gün yüzüne çıkarıyor. A110 ismi; kompakt, atak, zamansız “Berlinette” modelinin başarısına gönderme yapıyor. A110, atak olabilmek için alüminyum bir platform ve koroseri ile donatıldı. A110’un özellikleri 7 Mart’ta Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanıyor olacak.

03 Mart 2017 Cuma -
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Alpine, Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilecek iki kişilik yeni spor coupé otomobilini gün yüzüne çıkarıyor.

A110 ismi; kompakt, atak, zamansız “Berlinette” modelinin başarısına gönderme yapıyor. A110, atak olabilmek için alüminyum bir platform ve koroseri ile donatıldı. A110’un özellikleri 7 Mart’ta Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanıyor olacak.

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