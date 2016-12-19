Anadol 50 yaşında

Türkiye’nin ilk yerli ve seri üretim aracı Anadol, 50 yaşına girdi. Bir zamanların dikkat çeken modellerinden olan Anadol 19 Aralık 1966’da hattan indirilen ve dünya klasik otomobil literatüründe yerini alarak, bu topraklara ait hikayesiyle yaşamaya devam ediyor.

Ford Otosan, Türkiye’nin ilk yerli ve seri üretim aracı, Anadol’un hattan inişinin 50’nci yılını kutluyor. İlki 19 Aralık 1966 yılında üretilen ve üretimi 1984 tarihinde son bulan Anadol, Ford Otosan’a dünya klasik otomobil literatüründe yer almanın gururunu yaşatıyor.

ANADOLU’NUN YILDIZI OLDU

Anadol ‘un 50 yıllık hikâyesi, Rahmi Koç ve Bernar Nahum’un Otokoç Ankara binası önünde gördükleri araçla başladı. Rahmi Koç’un İsrail’deki üretici şirkete yaptığı seyahatin ardından, teknolojinin asıl sahibi İngiliz Reliant firmasını ziyaret etmek üzere Vehbi Koç, Bernar Nahum ve Rahmi Koç, 15 Mayıs 1964’te İngiltere’ye gitti. Yaklaşık 2 yıl sonra, Avrupa’da yolların kar ve buzla kaplı olduğu çetin bir kış günü olan 18 Ocak 1966 tarihinde, İngiltere’de hazırlanan Anadol’un ilk prototipi Türkiye için yola çıktı. Anadol ülkemize gelir gelmez Sanayi Bakanlığı’ndan onayını aldı ve seri üretim için İstanbul’daki Otosan fabrikasında üretim hattına çıktı. 3 Şubat 1966’da ise İzmir’deki Büyük Efes Oteli’nde, tarihe geçen bir bayi toplantısına imza atıldı. D-750 kamyonları tanıtıldıktan sonra, Vehbi Koç’tan bayilere bir soru geldi: “Baylar şimdi size bir sürprizimiz var, bakalım ne diyeceksiniz?” Vehbi Koç bu sorunun ardından heyecanla örtüyü açtı ve “Anadol”u bayilerle tanıştırdı.

ADINI BU TOPRAKLARDAN ALDI

Vehbi Koç’un yerli otomobil üretme hayali 19 Aralık 1966’da gerçeğe dönüştü ve Anadol, Türkiye’nin ilk yerli seri otomobili olarak üretim bandından indirildi. Adını belirlemek için gazeteye verilen ilanın ardından, Otosan’a 150 bin mektup ve 2 binden fazla isim önerisi geldi. Bu isimler arasında en beğenilenler Anadol, Anadolu ve Koç oldu. 10 Ekim 1966’da, aracı taçlandıracak isim olarak “Anadol” seçildi. Anadol, Hititlilerin geyik heykellerinden birini sembolize eden logosuyla ise gerçek bir halk çocuğu oldu.

TÜRK RALLİ TARİHİNDE BİLE VAR

Anadol A1, Türkiye’nin ilk ralli otomobili olarak tarihe geçerken, Anadol Ralli Takımı ise Türkiye’nin ilk ralli takımı oldu. Renç Koçibey, Demir Bükey, İskender Atakan, Claude Nahum, Mete Oktar, Şükrü Okçu, Serdar Bostancı, Romolo Marcopoli ve İskender Aruoba, Anadol A1’in ünlü ralli pilotları arasında yer aldı. Doğduktan 2 yıl sonra, 1968’te, Anadol A1 Türkiye’nin ilk resmi rallisi olan 1.Türkiye Rallisi’nde Renç Koçibey ve Demir Bükey’i birincilikle taçlandırdı. İskender Aruoba ise 1968 Avrupa-Afrika-Asya Rallisi’ne katılarak Anadol A1 ile büyük başarı kazandı. Super Touring Coupe veya Süper Türk Canavarı unvanlarıyla tanınan ilk yerli spor otomobili Anadol STC-16 ise 1990’lı yılların başına kadar ralli pilotlarının tek favorisiydi.

BİZİMLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ

1984 yılında Anadol’un üretim hikâyesi, Türkiye’nin şartları ve halkın ihtiyaçlarına göre üretilen toplam 93 bin 188 adet araçla sonlanırken mutlu bir uğurlama vardı. Çünkü o artık Türkiye’nin yerli efsanesi olmuştu. Kimi çocukluk anılarımızda derin yer edinen Anadol, seri üretime geçme başarısını gösteren Türkiye’nin ilk yerli otomobili olma özelliğine sahip.