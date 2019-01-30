Anahtarsız çalışan arabanız çalınabilir

Anahtarsız çalıştırma sistemi yeni nesil otomobillerin olmazsa olmazı. Fakat her yeni teknoloji riskleri de beraberinde getiriyor. İngiltere’de yapılan araştırmalar, yüzlerce anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan araçların çalınma riskinin olduğunu ortaya koydu. En büyük risk altında olan modeller ise Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojiler otomotiv sektörüne hız bir şekilde entegre oluyor. Bunlardan sadece biri olan anahtarsız çalıştırma özelliği, kolaylık sağladığı kadar birçok olumsuz nedene de sebep gösteriliyor. İngiltere’de yapılan araştırmalar, yüzlerce anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan araçların çalınma riskinin olduğunu ortaya koydu. Tüketici grubu Which? dergisinin araştırmasına göre en büyük risk altındaki markalar Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus olduğunu ileri sürdü. Hırsızlar giderek daha fazla anahtarsız çalışma sistemi bulunan araçları hedefliyor ve belli teknolojiler kullanarak sistemi etkisiz hale getirebiliyor.

DİSCOVERY, RANGE ROVER VE JAGUAR i-PACE

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) da 237 anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracı test ettiklerini sadece üçü hariç diğer bütün araçların bu risk altında olduğunu duyurdu. Bu üç marka arasında Discovery, Range Rover, ve 2018 Jaguar i-Pace var.

106 BİN ARAÇ ÇALINDI

Yeni araçlar anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile üretiliyor. Bu sistem araç sahibinin araca yakın bir noktadan sensörle kapıları açmasına ve anahtarsız aracı başlatmasına olanak sağlıyor. Özel cihazlar kullanan hırsızlar da araca bu yolla girerek çalabiliyor. 2018’in Mart ayına kadar İngiltere’de 2009 yılından bu yana 106 bin araç çalındı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47027625?ocid