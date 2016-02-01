Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Otomobilin maçı Otostat’ta yapılacak

Otomobilin maçı Otostat’ta yapılacak

Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

Yeni Audi A5 Coupe 60 kilo verdi

Duster en iyi kış otomobili oldu

Duster en iyi kış otomobili oldu

Araç servisinde mobil dönem

Araç servisinde mobil dönem

En hızlı Maserati satışa sunuldu

En hızlı Maserati satışa sunuldu

Anadol 50 yaşında

Anadol 50 yaşında

2016’da 50 bin lira altı sıfır otomobiller

2016’da 50 bin lira altı sıfır otomobiller

Gürcistan’dan araç almak mantıklı mı?

Gürcistan’dan araç almak mantıklı mı?

Son LaFerrari depremzedeler için 7 milyon dolara gitti

Son LaFerrari depremzedeler için 7 milyon dolara gitti

Sürücüsüz araç çekicisi de çıktı

Sürücüsüz araç çekicisi de çıktı

Çok Okunan haberler

Yazarlar

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım egea faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Araç servisinde mobil dönem

Araç servisinde mobil dönem

Hyundai günümüz teknolojisine ayak uyduruyor. Marka şimdi de ‘Mobil Servis’ uygulamasıyla Dijital Servis Randevusu ve Blue E-Bülten ayrıcalıklarını sunuyor. Dünyanın en hızlı gelişen otomotiv markalarından Hyundai, 2016 yılında adından sıkça söz ettiren Hyundai Mobil Servis anlayışına 2017 yılında da devam edecek. Markanın mevcut hizmetleri arasında yer alan online avantajlar sayesinde Hyundai sahipleri araçlarının onarımlarını, servis kayıt […]

8 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

Hyundai günümüz teknolojisine ayak uyduruyor. Marka şimdi de ‘Mobil Servis’ uygulamasıyla Dijital Servis Randevusu ve Blue E-Bülten ayrıcalıklarını sunuyor.

Dünyanın en hızlı gelişen otomotiv markalarından Hyundai, 2016 yılında adından sıkça söz ettiren Hyundai Mobil Servis anlayışına 2017 yılında da devam edecek. Markanın mevcut hizmetleri arasında yer alan online avantajlar sayesinde Hyundai sahipleri araçlarının onarımlarını, servis kayıt ve işlem süreçlerini dijital ortamda takip ederek aynı zamanda zaman kaybetmeden randevu alabiliyorlar. Geliştirilen Servis Otomasyon Programı’nı tüm bayi ağında hayata geçirerek otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştiren Hyundai, Hyundai sahiplerinin gerçek zamanlı olarak araçlarının onarım durumunu takip edebilmelerine, tablet bilgisayarlar ve kiosklar aracılığıyla daha hızlı ve şeffaf bir servis hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Servis Otomasyon Programı ile Hyundai, tüm servis süreçlerin etkin bir şekilde kontrolünü ve takibini dijital ortamda sağlayarak, Müşteri Memnuniyeti ve İlk Seferde Doğru Onarım hedeflerine ulaşmayı da hedefliyor.
Hyundai ayrıca araç sahipleri ve potansiyel Hyundai müşterilerinin servis ağı, kullanım kılavuzları ve çağrı merkezine her zaman ve her yerden kolayca erişimine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir servis uygulaması olan “Hyundai Mobil Servis Uygulaması” ile de öne çıkıyor. Bu sistem Android yada iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlara indirilebiliyor.
Ayrıca Hyundai Yetkili Servislerini ziyaret etmeden önce randevularını Hyundai Web Sitesi, bayi web sitesi yada Hyundai Mobil Servis Uygulaması üzerinden alan araç sahipleri, mekanik işçilik ücretlerinde yüzde 10 indirim kazanma fırsatı elde ediyorlar. Satış ve servis hizmetleri açısından degerlendirilen Hyundai Yetkili Servisleri müşteri memnuniyeti puanları, Hyundai’nin müşterilerine karşı şeffaf yaklaşımı ile bayi web sitesinden yayınlamaya başladı. Bu yeni uygulama ile Hyundai müşterileri, memnuniyet yıldızlarına bakıp servisler hakkında karar verebilecek. Hyundai ayrıca satış ve satış sonrası güncel konuların yer aldığı üç ayda bir yayınladığı bülteni, web sitesinde de paylaşmaya devam ediyor. Satış sonrasındaki hizmetlerle ilgili olarak Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2016 yılında ağırlık verdiğimiz satış sonrası hizmetlerimize 2017 yılında çok daha etkili şekilde devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve bizler teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak mobil çözümler üretmeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetindeki başarımız ve iddiamız her yıl zirveyi zorlamaya devam edecek” dedi.

,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr