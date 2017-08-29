Aracımı dizel mi almalıyım benzinli mi?

Otomobil alırken yapılacak kilometre göz önüne getirilmelidir. Uzmanlar 3 yılın sonunda toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizelin benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçtiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’de en çok tartışılan ve hiç eskimeyen bir sorudur, “Dizel mi alsak, benzinli mi”… Bu sorunun doğru yanıtını bulmak için sadece mazot ve benzin fiyatlarına bakmak yeterli değil. Araç bakımına ilişkin tüm maliyetleri hesaplamak gerekiyor. Bu nedenle otomobil severleri hayallerine online açık artırma heyecanı ile kavuşturan ikinciyeni.com’da dizel mi benzinli mi tartışmasını masaya yatırdı. İkinciyeni.com Marka Direktörü Emre Ayyıldız, tüketicilerin araç alırken kararsızlık yaşadığı konulardan birinin de dizel- benzinli ikileminin olduğunu vurguluyor. Ayyıldız bu kararı verirken dikkat edilecek noktaları şöyle özetledi: “İkinciyeni.com verilerine göre yıllar içerisinde karşılaşılan lastik, bakım, kasko, yakıt, değer kaybı maliyetleri incelenmeli. Kullanıcının bu noktada ilk 3 yıl içinde gerçekleştirdiği performans gerçekten de çok önemli. 3. yılın sonunda yıllık 30 bin kilometre, toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizel otomobiller benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçiyor”. Emre Ayyıldız, 3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin alıcılar tarafından tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Liste fiyatı ve Otomobilin 2. el değeri arasındaki fark 90 bin KM kullanımı için yakıt maliyeti 90 bin km’deki Bakım/Lastik/Kasko Maliyeti 3 sene 90 bin km kullanımı ile oluşan toplam maliyet 3 sene 90 bin km kullanımı ile Dizel araç alımı Maliyet Avantajı Linea 1.4 Fire POP Benzinli Düz 19.344 ₺ 29.371 ₺ 10.081 ₺ 58.796 ₺ 1.332 ₺ 1.3 Mjet POP Dizel Düz 25.423 ₺ 20.066 ₺ 11.976 ₺ 57.464 ₺ Megane 1.2 Touch HB Benzinli Düz 47.729 ₺ 25.175 ₺ 12.333 ₺ 85.237 ₺ 1.007 ₺ 1.5 Touch HB Dizel Düz 54.845 ₺ 15.561 ₺ 13.823 ₺ 84.230 ₺ CLA 200 AMG Benzin Oto 84.061 ₺ 26.107 ₺ 26.861 ₺ 137.029 ₺ 1.674 ₺ 180 AMG Dizel Oto 87.902 ₺ 17.199 ₺ 30.254 ₺ 135.355 ₺

GEÇEN YIL 15 BİNDEN FAZLA ARAÇ SATTI

2016’yı 15 bin 222 otomobil satışı yaparak yüzde 25 büyüme ile kapatan ikinciyeni.com’un %85’i bireysel, %15’i kurumsal olmak üzere 150 bin üyesi mevcut. Sitede online açık artırma sistemi ile ikinci el otomobillerin internet üzerinden, hızlı ve güvenilir bir şekilde satılması sağlanarak her gün yenilenen açık artırmaların heyecanı yaşanıyor. İstanbul’da Kartal ve Bakırköy’de olmak üzere İzmir, Ankara ve Kocaeli’de de şubeleri bulunan ikinciyeni.com’da hafta içi her gün ortalama 100 otomobil satışa sunuluyor. Site yeni şubelerle satış ve teslim ağını artırmayı planlıyor. Yenilenen internet sitesiyle kullanıcılarına daha konforlu ve hızlı hizmet veren ikinciyeni.com, ayrıca bireysel konsinye satışı ile de otomobil tutkunlarının ilgisini daha çok çekiyor. İkinciyeni.com önümüzdeki günlerde Gaziantep ve Bursa’da açacağı yeni şubeleri ile bu illerdeki otomobil tutkunlarının yeni buluşma noktası haline gelecek.