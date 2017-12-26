Aracını güvenli kullanana daha az sigorta primi

Sürücünün davranışlarını internet yardımıyla kaydede bilecek olan yeni bir sistemle Toyota, kazaları en aza indirmeye ve sigorta primlerini de düşürmeyi hedefliyor.

Toyota, Aioi Nissay Dowa Sigorta şirketiyle birlikte bir yeniliğe imza atarak, Japonya’nın sürücü davranışını baz alan ilk telematik otomobil sigortasını oluşturdu. 15 Ocak 2018’den itibaren ilk olarak Japonya’da satışa sunulacak olan ve nisan ayı ile birlikte devreye alınması planlanan yeni nesil sigorta sistemi, Toyota’nın sürekli internete bağlı kalabilen teknolojilerine sahip modellerinde kullanılacak. Sürücünün davranışlarını kaydeden ve bunu bir merkeze göndererek değerlendirme yapan bu yeni sistem sayesinde, her ay sürücünün kullanım performansına göre sigorta primleri belirlenecek. Böylece sigorta primlerinde yüzde 80’e varan oranlarda indirim sağlanmış olacak. “Sıfır Ölümlü Kaza Hedefi” ile ilgili olarak çalışmalarını ara vermeden sürdüren Toyota, bu uygulaması ile sürücünün güvenli ve hatasız bir sürüş sergilediği durumlarda, hem kullanıma bağlı sigorta primleri aşağı çekmeye hem de trafikte kazaları minimuma indirmeyi hedefliyor. Sürücü davranışını baz alan ilk telematik otomobil sigortası ile birlikte Japonya’da daha güvenli bir trafik çevresi yaratılması sağlanırken, trafikte güvenli sürüşün önemi konusunda farkındalık yaratılması da amaçlanıyor.