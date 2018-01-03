Renault’da Aralık fırsatları yeni yılda devam ediyor. Renault’nun binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan sıfır faiz ve birbirinden cazip fırsatlar 8 Ocak’a kadar devam ediyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.

12 AY SIFIR FAİZ

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı mevcut.

TİCARİDE 2 BİN LİRA EK İNDİRİM

Renault’nun hafif ticari modellerinde de ocak ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Traffic modellerinde 30.000TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99* sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor.