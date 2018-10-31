Artan fiyatlar kiralamada yeni alımları durdu

Bu yıl mevcut dinamiklerin Pazar şartları yüzünden değiştiğini söyleyen Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “Biz satın aldığımız araçları ortalama 8 ay sonra elden çıkarıyorduk. Ancak satın alma maliyetlerinin artmasıyla, araçların bazılarının satış süresini uzatıyoruz. Belki o aracı bir sezon daha kullanabileceğiz” dedi.

ALİ YILDIRIM

Kiralama sektörü daralan otomobil pazarıyla birlikte yeni önlemler almaya başladı. Bir süre sıfır araç yerine filoları ikinci el taşıtlarla büyütmeyi planlayan sektör, yeni otomobil alımını bir süre durdu. Günlük kiralama tarafında ise mevcut araçları yenilemek yerine bir süre daha kullanmayı düşündüklerini belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, pazar için yeni önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Tangün “Bu sene dinamikler mevcut şartlardan dolayı değişiyor. Biz satın aldığımız araçları ortalama 8 ay sonra elden çıkarıyorduk. Ancak satın alma maliyetlerinin artmasıyla, araçların bazılarının satış süresini uzatıyoruz. Belki o aracı bir sezon daha kullanabileceğiz. Aslında ABD ve Avrupa’da ortalama kiralık araç yaşları Türkiye’nin çok çok üzerindedir. Türkiye’de müşteriler biraz daha yeni araç kiralamaya alışmış durumda. Tabi bunda şirketlerin de etkisi var. Bu şu nedenle oluyordu, biz araçları alıp belirli bir sürede zarar etmeden satabiliyorduk. Bu mekanizma değiştiğinde ki değişme ihtimali var. İşte o zaman araçların ömrü biraz daha uzayacaktır. Yunanistan’da ortalama 4 senelik araçlar kiralanabiliyor. Herkes filosunu çok daha verimli yönetmek durumunda kalacak. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutanların bir kaybı olmayacaktır. Enterprise’ın da ana mottosu müşteriyi ve çalışanını daima mutlu etmek, verimliliği üst düzeyde tutmaktır” dedi.

KİRALAMADA DÜNYANIN EN UCUZUYUZ

Pazarın durumuna da değinen Tangün şöyle devam etti: “Günlük kiralama alanında Türkiye’de ortalama 40 bin adetlik bir park var. Şu anda 5 milyon nüfuslu Dallas’ta sadece Enterprise’ın 40 bin araç parkı bulunuyor. Türkiye’nin günlük kiralama alanında çok büyük bir büyüme potansiyeli var diyebiliriz. Türkiye için hedefin 10 katı olması gerekiyor. Operasyonel kiralamada 300 bin adetler bulunuyor. Günlük kiralamada da 400 bin adetler ulaşılamaz hedefler değil. Potansiyelimiz büyük. Kiralama noktasında ekonomik alanda ortalama 130 TL ile dünyanın en ucuz ülkelerinden birisiyiz. Avrupa ve ABD’ye göre çok fiyatlama açısından gayet makul seviyedeyiz.”

THY İLE BİRLİKTE TURİST ÇEKİYORUZ

Enterprise’ın en büyük iş ortaklarından biri olan THY, bu sene 75 milyon yolcu taşıyacak. Bunun 40 milyon kadarı Türkiye ile ilişkili olduğuna değinen Özarslan Tangün “40 milyon yolcunun %1’nin kiralamaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde ortaya çok ciddi bir rakam çıkıyor. Biz bu bakımdan turizm ve havayolu kanallarını önemsiyoruz. Markalarımız dünyada 1 numara olarak konumlanıyor. THY ile beraber iş birlikleri yapıyoruz, ABD’de Enterprise aracılığıyla ABD vatandaşlarını Türkiye turizmine çekmeye çalışıyoruz” dedi.

YENİ HAVALİMANI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

“Yeni havalimanı, Türkiye ve hatta dünya için çok önemli bir proje” diyen Özarslan Tangün “Günlük araç kiralama ise havayolu taşımacılığının tamamlayıcısı konumunda yer alıyor. Biz de Enterprise olarak burada yer almak istiyoruz. Genel olarak ise havaalanları için günlük kiralama sektörün orada bulunması çok önemli. Biz şu anda bir şey imzalamadık, ekonomide yaşanan son gelişmeler biraz işi uzattı ancak görüşmelerimiz sürüyor. Bu sürecin pozitif bir noktada buluşulacağını ön görüyoruz. Ayrıca, henüz çok yeni bir lokasyon için bu tarz görüşmelerin olması ve sürecin uzaması gayet normaldir” ifadelerini kullandı.

LEASEPLAN 2 BİN İKİNCİ ELİ YENİDEN KİRALADI

LeasePlan, Türkiye pazarındaki talebi görerek kiralamadan dönen araçların yeniden kiralanmasının önünü açtı. İkinci el kiralama operasyonlarına başlayan LeasePlan, kısa sürede 2 bin adetin üzerinde aracı uygun fiyat avantajlarıyla yeniden kiraladı. Böylece şirketler için aynı bütçeyle daha yüksek segment araçların kiralanmasına vesile olan şirket, ikinci el kiralama seçenekleriyle bireylerin kısa dönemli kiralama ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Şirket, ikinci el araçların satışını gerçekleştirdiği CarNext.com ve CarNext showroom’larındaki otomobillere de kiralama opsiyonu sunacak. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay “İkinci el araçların yeniden kiralanmasına yönelik eğilim her geçen gün artıyor. Tüm araçlar kendi sahipliğimizde olduğu için hepsinin tüm geçmişini tek tek biliyoruz, her bir aracın birden fazla kez farklı partiler tarafından kontrol edildiği bir hazırlık süreci kurduk ikinci el kiralama için. Şirketler veya bireyler asla sürpriz maliyetlerle karşılaşmazken, teslimata hazır araçlarımız yalnızca bu işle ilgilenen bir ekip tarafından tekrar son kontrolden geçiriliyor” diye konuştu.

PAZAR 2019’DA 300 BİN İLE KAPANIR